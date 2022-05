Fik kraftigt stød: Politi advarer mod farlig leg

En 13-årig dreng er i kritisk tilstand, efter at han lørdag aften ifølge politiets oplysninger bevægede sig rundt på baneterrænet ved Sydhavn Station.

Her fik han voldsomt stød fra en kørestrømsledning og blev alvorligt forbrændt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Drengen pårørende er underrettet, oplyser Københavns Politis vagtchef, Dyre Sønnicksen, til TV 2 Lorry.

Vagtchefen oplyser, at politiet modtog anmeldelsen om hændelsen lørdag aften klokken 21.43.

- Umiddelbart har de været på baneterrænet. Her er de formentlig gået op på en arbejdsvogn omkring sporene, hvor han har fået stød.

- Det er et meget farligt område, som man ikke skal gå ind på. Der er både toge, der kører, og voldsomme strømstyrker. Man kan blive ramt af livsfarlig kørestrøm blot ved at være i nærheden af en kørestrømsledning. Der er en årsag til at Banedanmark har hegnet området ind, siger han og kommer med en opfordring til forældrene:

- Vi opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn om, at det ikke er en legeplads, siger vagtchefen til TV 2 Lorry.

Dyre Sønnicksen oplyser, at den 13-årige dreng var sammen med to andre drenge, som er født i henholdsvis 2007 og 2011, da hændelsen indtraf.

Politiet har talt med to øvrige drenge og er fortsat i gang med at undersøge hændelse.

- Vi er ved at få klarlagt det helt præcise forløb, siger vagtchefen.