Fik nok: 15 sygeplejersker skredet fra hjerteafdeling

Efter at et stort antal sygeplejersker er smuttet fra hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital, har 34 sygeplejersker sendt et bekymringsbrev til direktionen

Uro, sygemeldinger og opsigelser.

Hverdagen for de ansatte på Odense Universitetshospitals hjerteafdeling har gennem længere tid været præget af ustabilitet. Derfor har 34 sygeplejersker sendt et såkaldt bekymringsbrev til hospitalets ledelse.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Frustration på afdelingen

Avisen beskrev allerede i foråret, at ni erfarne og specialiserede hjertesygeplejersker havde forladt afdelingen i protest.

Men nu er antallet af sygeplejersker, der har smækket med døren, steget til 15. Årsagen er, at to af tre afsnit på afdelingen er blevet lagt sammen.

Det førte ifølge avisen til enorm uro og frustration, som resulterede i, at sygeplejerskerne i slutningen af juni sendte bekymringsbrevet til både hospitalets direktion og til regionens sundhedsudvalg.

En af de sygeplejersker, der har sagt op, beskriver over for Fyens Stiftstidende, hvordan vedkommende har haft 'ondt i maven' over situationen på afdelingen.

Stor ændring

Medarbejderne forklarer, at de har følt sig udelukket fra beslutningen om at sammenlægge de to afdelinger.

'Med ni dages varsel indførte afdelingsledelsen en topstyret organisationsændring så stor, at den fik afgørende betydning for vores arbejdsmiljø - glæde, trivsel, motivation, faglighed og vores sygepleje,' skriver sygeplejerskerne i brevet, som Fyens Stiftstidende er i besiddelse af.

De ansatte mener, at opsigelserne er sket som direkte konsekvens af sammenlægningen.

Uroen bliver ikke mindre af, at sygeplejerskerne har fået ny midlertidig ledelse, da både cheflægen og chefsygeplejersken er langtidssygemeldte.

- Det er bekymrende

Det gør indtryk på lægelig direktør på Odense Universitetshospital Bjarne Dahler-Eriksen, at så mange sygeplejersker har sagt op.

- Der er selvfølgelig ansat nye medarbejdere, men vi vil gerne beholde så mange som muligt af de erfarne sygeplejersker, så det er bekymrende, siger han til Fyens Stiftstidende.

Direktøren understreger, at de haft fundet en erfaren midlertidig ledelse til afdelingen for at skabe ro, ligesom han pointerer, at de ansatte blev taget med på råd inden sammenlægningen via det lokale medarbejderudvalg.