Fik pris på 100.000 - så meldte kommunen ham til Skat

Henrik Stokholm fik en pris på 100.000 kroner for at hjælpe asylbørn med at få undervisning

Han skabte rammerne for, at fem somaliske børn kunne gå i skole. Siden er han blevet hædret - og nu ligger han som en sag hos Skat.

En kontrolgruppe har nemlig anmeldt Henrik Stokholm, som er rektor på Nyborg Gymnasium. Gruppen arbejder for at afsløre socialt bedrageri og snyd i Nyborg Kommune.

I december modtog rektoren en hæderspris på 100.000 kroner fra en privat fond for at åbne skolens døre for børnene, mens deres sag om asyl blev behandlet.

Efter en avisartikel om hæderen skrev en medarbejder i kontrolgruppen straks til Skat - selv om Henrik Stokholm slet ikke havde fået pengene endnu.

Derudover bor rektoren ikke i Nyborg Kommune, som er kontrolgruppens område.

- Jeg føler mig lidt krænket, fordi den her gruppe er sat i verden for at finde sociale bedragere. Jeg synes ikke selv, jeg går ind under den kategori, og jeg betaler min skat med meget stor glæde, forklarer han til DR Fyn og siger:

- Jeg synes, det er en unødvendig mistænkeliggørelse af mig.

Nyborgs borgmester slår fast, at kontrolgruppen har begået en fejl ved at tippe Skat om hædersprisen, og han har derfor ringet personligt til Henrik Stokholm og beklaget.

- For mig må det være en klar fejl, for det er ikke sådan, vi skal arbejde. Jeg vil meget gerne beklage, at det er sket, siger Kenneth Muhs (V).

Derfor satte borgmesteren en redegørelse i gang. Den er netop blevet færdig.

I den erkender kommunen, at det var en fejl, at Skat blev tippet om hædersprisen. Indberetningen fokuserede på den somaliske familie og ikke Henrik Stokholm, men det var forkert overhovedet at skrive til Skat, da der ikke var nogen begrundet mistanke for snyd.

I redegørelsen, som er sendt til DR Fyn, står der:

"Der er tale om en fejlvurdering fra den pågældende medarbejders side, og den rette fremgangsmåde i kontrolgruppens arbejde er, til enhver tid, at indberette sager, hvor der foreligger en begrundet mistanke om socialt bedrageri."

Kommunaldirektøren lægger sig fladt ned.

- Vi indberetter altid på en begrundet mistanke, men i dette ene tilfælde sker det desværre på baggrund af en avisartikel. Jeg kan godt forstå rektors synspunkter. Den henvendelse til Skat skulle aldrig være sket, forklarer kommunaldirektør Lars Svenningsen.

Henrik Stokholm er blevet beskattet af pengene, som han gav videre til den somaliske familie. Det betyder, at 38.000 kroner er gået til Skat, og 62.000 kroner er gået til familien.

Skat undersøger lige nu, om den somaliske familie skal beskattes yderligere.

