Fik råd af 1813: Otte timer senere var hun døden nær

Torsdag aften 10. februar fik den 50-årige Advije Ilazi stærke mavesmerter.

Hun er diabetiker og har tidligere haft galdestensanfald, og hun frygtede derfor det værste. Da smerterne blev uudholdelige, ringede hun 1813.

- Jeg fik så fat på en sygeplejerske, der sagde, at jeg bare skulle tage to Panodiler, selvom jeg gentagne gange forklarede, at jeg er diabetiker, er alene hjemme, og at jeg tidligere har haft galdestensanfald og mavesår.

- Smerterne tiltog så voldsomt, at jeg nærmest gik i chok, fortæller Advije Ilazi.

En vagthavende sygeplejerske bad Avije Ilazi tage to Panodiler. Otte timer senere var hun døden nær. Foto: Linda Johansen

Gule øjne og skyhøje infektionstal

Morgenen efter tog hun til egen læge, som med det samme sendte hende med en sygetransport til Hvidovre Hospital.

- Da jeg blev indlagt, var jeg ved at miste kontrollen fuldstændig, og jeg vidste nærmest ikke, hvad jeg hed.

- Mine øjne var helt gule, fordi mine infektionstal var så høje. Lægen sagde, at det var galdesten. Jeg røg i drop med det samme på to slags antibiotika, og jeg var faktisk ved at dø, siger Advije Ilazi.

Foto: Linda Johansen

Smertehelvede kunne være undgået

Advije Ilazi føler, at Akuttelefonen ikke tog hende alvorligt, da hun ringede til dem den skæbnesvangre aften.

Hun står tilbage med en følelse af, at hun kunne have undgået et langt sygdomsforløb, hvis den vagthavende sygeplejerske havde taget hende alvorligt.

- Havde sygeplejersken taget mig seriøst med det samme, kunne jeg have været indlagt otte timer før og undgået det smertehelvede og en otte dages indlæggelse, fortæller Advije Ilazi.

Foto: Linda Johansen

Må ikke ske igen

Advije Ilazi er i dag taknemlig for sin læges hurtige reaktion og sygehusets efterfølgende behandling.

Hun bebrejder den ansvarshavende sygeplejerske for ikke at have reageret og har derfor klaget over Akuttelefonen.

- Det her må bare ikke ske igen, fastslår hun.