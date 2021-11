Fik skåret snablen af: Nu er den død

En elefantunge er død efter at have mistet halvdelen af sin snabel i en krybskyttefælde i Indonesien

En lille elefantunge blev efterladt af sin flok, efter den kom kritisk til skade i en krybskyttefælde.

Den blev fundet af beboere fra byen Aceh Jaya i Indonesien. De bragte den til en af de lokale fredningsmyndigheder, hvor man prøvede at redde den lille sumatraelefant ved at amputere dens snabel.

Det skriver BBC.

Desværre overlevede elefanten ikke. Den døde to dage senere af en infektion i snablen.

- Vi kunne ikke redde den, fordi dens skader var for voldsomme og inficerede, lyder det fra Agus Arianto, chef for Aceh Natural Conservation Agency.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Sumatraelefanten er truet både på grund af krybskytteri, men også fordi dens habitat forsvinder desto mere skov, man fjerner. Foto: Ritzau Scanpix

Yderst truet

Sumatraelefanten er kategoriseret som yderst truet, på grund af den stigende skovrydning i dens naturlige habitat Borneo og Sumatra - foruden krybskytteri.

Det er særligt hanelefanter, som er populære blandt krybskytter grundet deres dyrebare stødtænder, som stadig sælges ulovligt på det sorte elfenbensmarked.

Babyelefantens død er bare den seneste i en række krybskytterelaterede dødsfald. Seneste tilfælde var i juli i år, hvor en voksen elefant blev fundet halshugget og dens stødtænder var revet ud.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Elefanter er ofte ofrer for krybskytteri på grund af deres stødtænder, som stadig sælges ulovligt på elfenbensmarkedet. Foto: Ritzau Scanpix

Evolution

I Mozambique i det sydøstlige Afrika er der sket noget bemærkelsesværdigt med elefanterne. Nogle hunelefanter er begyndt at blive født uden stødtænder. Det viser en ny undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Science.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I Mozambique ser man, at flere og flere hunelefanter fødes uden stødtænder. Foto: EB_Rejser

Forskere mener, at det kan være et evolutionært trick for at overleve. Hvis elefanten ikke har stødtænder, har de langt større chance for at overleve, da krybskytterne ikke kan bruge på dem i samme grad.