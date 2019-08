Fik støtte fra Kardashian og Rihanna: Løsladt efter 15 år

Cyntoia Brown var offer for menneskehandel og dræbte som 16-årig en mand, der havde betalt for at have sex med hende. Nu er hun fri

Onsdag var en glædens dag i Nashville.

31-årige Cyntoia Brown kunne efter 15 års fængsel forlade sin celle som en fri kvinde efter at være blevet benådet fra en livstidsdom for mordet på en mand, der havde købt hende for at misbruge hende seksuelt, skriver Daily Mail.

Kendiseffekt

Cyntoia Brown har aldrig nægtet, at hun skød og dræbte den 43-årige ejendomsmægler Johnny Allen en august-aften i 2004. Men hun har altid hævdet, at hun handlede i selvforsvar.

Browns historie blev offentlig kendt, da hun i 2011 medvirkede i en dokumentar om hendes eget liv.

Den tragiske historie om et barn, der endte i misbrug og prostitution, og som siden blev morder, fik stjerner som Kim Kardashian West, Rihanna og LeBron James til offentligt at kræve, at hun skulle løslades.

Det ønske blev imødekommet af Nashvilles tidligere guvernør Bill Haslam, kort tid inden han trådte tilbage i januar 2019, og onsdag kunne Cyntoia Brown altså endelig forlade sin celle.

Hun vil være prøveløsladt og under opsyn de næste ti år.

Solgt til sex

Cyntoia Brown kom efter eget udsagn i kløerne på en alfons ved navn 'Cut Throat,' da hun som bare 16-årig løb væk hjemmefra.

Han begyndte hurtigt at udnytte den unge pige, som blev udsat for tæsk, voldtægter og som desuden blev tvunget til at tage stoffer. 'Cut Throat begyndte også at sælge hende til andre mænd, hvilket førte til en fatal aften i august 2004, hvor hun endte med at dræbe Johnny Allen.

Cyntoia Brown i fængsel i 2018. Foto: LACY ATKINS/Ritzau Scanpix

Ifølge Browns forklaring havde Johnny Allen samlet hende op i sin bil og havde insisteret på, at hun skulle tage med hjem til hans hus. For at indirekte at true den unge pige havde han vist hende nogle skydevåben, han havde liggende i bilen.

Hjemme i huset havde Allen fået hende til at føle sig så utryg, at hun endte med at tage en pistol frem, som hun havde i sin taske, hvorefter hun skød ham i hovedet.

Hun stjal efter mordet 172 dollars og to geværer fra Allen og stak af i hans bil. Hun blev kort efter anholdt, og idømt livstid i fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter 51 år.

