Det blev en dyr mandag i Facebook-mørket for Malene Sandgaard.

Hun driver en online-forretning, der udelukkende slår sine folder på Facebook. Det foregår ved hjælp af Facebook-siden Sandgaard Live.

- Nedbruddet har givet tyndskid og søvnløshed. Det har været meget ubehageligt, siger Malene Sandgaard.

Fra sit kontor i Nakskov sælger hun brugskunst til sine mere end 4.000 følgere ved hjælp af Facebooks live-funktion. Ingen lives er lig med ingen salg.

Malene Sandgaard bruger Facebook-live til at sælge mange forskellige varer. Foto: Privat

Fik tyndskid af Facebook-nedbrud Derfor gik Facebook, Instagram og Whatsapp ned mandag aften.

Alt godt fra kassen

- Jeg sælger alt, der kan være i en flyttekasse efter opkøb fra forskellige grossister, siger Malene Sandgaard.

Det kan være alt fra legetøj til knivsæt, der bliver vist frem på stream og solgt til følgerne. Sortimentet er bredt, og det afhænger blot af, hvad hun har fået hjem i løbet af ugen.

De produkter skal dog sælges videre, og det sker ikke uden salgskanalen på Facebook.

- Mandag blev meget dyr for min lille virksomhed. Jeg plejer at sælge for 12.000 kroner om dagen i starten af måneden, og de penge kommer sgu ikke tilbage, siger Malene Sandgaard.

Når Facebook kører, så går det også godt i forretningen. Alle disse kasser er klar til afsendelse af produkter. Foto: Privat

Skal være uafhængig af Facebook

Den tabte omsætning har givet Malene en lærestreg, og det er derfor tid til at vikle sig lidt ud af Facebook.

Forretningen har indtil videre fungeret på den måde, at det slet ikke er muligt for Malene at sælge produkter uden Facebook.

Hun har ikke nogen webshop, som de interesserede følgere kan opsøge. Det er udelukkende ved hjælp af hendes livestream.

- Hvis det var stået på ugen ud, så havde jeg været nødt til at lukke virksomheden. Den fornemmelse skal jeg aldrig have igen, siger Malene Sandgaard.

Nu arbejder hun intenst på at gøre sig uafhængig fra Facebook. Det skal ske ved at få ført brugerne ind på sin egen hjemmeside, så det aldrig sker igen.