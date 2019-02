Fiktive ansættelser kan snyde den danske statskasse for millioner

Både danskere og udlændinge benytter sig ifølge Udbetaling Danmark af fiktive ansættelser for at fuske sig til barselspenge. Hver sag kan koste statskassen mere end 200.000 kroner

Ved hjælp af fiktive ansættelser kan borgere malke den danske statskasse ved at få udbetalt barselspenge. Det forklarer leder for Den Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark, Annika Jacobsen, til Danmarks Radio.

- Du kan oprette en dansk virksomhed et sted i Europa med et par museklik, og så er det meget nemt at lave en fiktiv ansættelse og dermed blive berettiget til barselsdagpenge - og 200.000 kr, siger hun til DR.

Udbetaling Danmark har netop behandlet en sag, hvor en udenlandsk mand oprettede en virksomhed i Danmark. Efterfølgende blev hans kone på papiret ansat i virksomheden, hvor hun lige nøjagtig var i beskæftigelse længe nok til at optjene retten til dagpenge.

Året efter blev konen igen ansat i virksomheden, indtil hun endnu engang havde optjent retten til barselsdagpenge. Da hun havde optjent retten for anden gang, gik hun igen på barsel. Herefter blev hun ikke ansat i virksomheden igen.

Computerprogram afslører fusk med barselspenge

Skat har senere vurderet, at der var tale om en fiktiv ansættelse. Derfor er kvinden blevet bedt om at betale de 400.000 kr. tilbage. Udbetaling Danmark er efter eget udsagn blevet mere opmærksomme på misbrug af barselsordningen, fordi de er begyndt at benytte sig af registersamkøring via et computerprogram med henblik på at afsløre snyd og fusk.

Ifølge Annika Jacobsen har computerprogrammerne gjort kontrollen langt mere effektiv.

- Jeg vil sige, det er tæt på umuligt at finde den her slags sager uden registersamkøring, siger hun og tilføjer:

- Det var tidligere lidt tilfældigt, om vi opdagede dem eller ikke opdagede dem. Med registersamkøring kan vi systematisk pege alle dem ud, der ser ud som om, at de ikke er berettiget til ydelsen. At de har en høj sandsynlighed for det. Og så kan vi få nogle mennesker til at kigge på det for at afgøre, om det er noget, der skal kontrolleres.

På nuværende tidspunkt behandles 700 potentielle sager om fusk med barselsdagpenge. Hos Udbetaling Danmark forventer man, at 400 ud af de 700 sager vil blive udvalgt til yderligere kontrol. I 2016 opfangede registersamkøringen potentiel svindel for 1,5 mio. kr. Det tal var i 2017 steget til 4,9 mio. kr.