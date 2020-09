Filmede for dansk Oscar-håb: Har ikke fået en krone

Dansk produktionsselskab får hård kritik for at svigte fotograferne bag den Oscar-nominerede dokumentar 'Last Men in Aleppo'

I flere måneder satte en række lokale fotografer livet på spil. De filmede dagligdagen for beboere i Aleppo i Syrien, mens byen dagligt blev bombarderet af russiske fly og det syriske regime.

Men fotograferne bag den danskproducerede film 'The Last Men in Aleppo', der skaffede den i øjeblikket Emmy-nominerede instruktør Feras Fayyad sit gennembrud, har i flere år forgæves rykket for betaling for arbejdet.

På trods af mange henvendelser til filmsselskabet har de endnu ikke fået løn.

- Vi har ventet, siden filmen udkom, og vi vil gerne skabe et nyt liv, hjem og en hverdag.

- Det er svært at skulle blive ved med at finde energien til at fokusere på pengene, efter de ekstreme oplevelser vi havde, siger fotograf Thaer Mohammed til Ekstra Bladet.

Stor karriere med danske penge

Fakta om 'Last Men in Aleppo' Dokumentarfilmen 'The Last Men in Aleppo' havde premiere 16. marts 2017 og modtog udover en Oscar- og Emmy-nominering Grand Jury Prize på Sundance filmfestival, en Robert for årets dokumentarfilm og en Bodil for samme. Filmen følger redningskorpset 'De Hvide Hjelme', der redder Aleppos borgere ud fra daglige bombeangreb fra det syriske regime og russiske fly. Filmen er instrueret af Feras Fayyad og produceret af LARM Film og Aleppo Media Center med støtte fra blandt andre Det Danske Filminstitut og Danmarks Radio.

Blev bedt om at vente

Ekstra Bladet har fået indblik i faktureringer og bankudskrifterne i forbindelse med filmen.

Selvom en del af pengene er overført til Kareem Abeed, der var coproducer på filmen og ansvarlig for betaling af fotograferne i Aleppo Media Center, fremgår det, at fotograferne endnu ikke har modtaget betaling for deres arbejde.

- Vi havde en forventning om at blive betalt efter filmen, men fik altid forskellige undskyldninger, som for eksempel at de ikke kunne overføre penge til Tyrkiet, fordi bankerne troede, at de dermed støttede Tyrkiet.

- Vi fik også at vide, at vi bare skulle vente et par dage, fortæller fotograf Thaer Mohammed til Ekstra Bladet.

Men det er ikke alene det aftalte beløb på 26.500 dollars eller 168.000 kroner, som fotograferne tre år senere stadig venter på at få i hænderne.

Det danske filmsselskab LARM Film mangler nemlig fortsat at betale et beløb i 2020, der ifølge Ekstra Bladets kilder svarer til 150.000 kroner.

Feras Fayyad vil ikke forklare sig i de mange sager, der nu rammer ham. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Kendte ikke budgettet

Det resterende beløb er aftalt mellem AMC og Larm Film, efter fotograferne blev opmærksomme på, at filmen havde et større budget, end de først havde fået at vide.

- I begyndelsen troede vi, at vi var partnere og fik at vide, at vi havde et budget på 250.000 dollars, fortæller Hassan Kattan, der var instruktørassistent i Aleppo til Ekstra Bladet.

Ifølge Hassan Kattan forventede han og fotograferne kun at skulle arbejde med filmen i et par måneder. De endte dog ifølge ham med at filme i over et år.

- Vi endte med at arbejde i meget længere tid, end vi først havde aftalt, og da vi fandt ud af, at vi faktisk havde et budget på 800.000 dollars, blev vi enige med Søren (direktør i LARM Film, red.) om, at han skulle betale flere penge.

Bad om betaling i et år I en mailkorrespondance mellem Kareem Abeed og Søren Steen Jespersen fremgår det, at Søren Steen Jespersen hverken har overført pengene eller sendt en rapport over filmens indtægter. Korrespondancen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, strækker sig over et helt år fra 2018 til 2019. I adskillige mails efterspørger Kareem Abeed rapporten og den resterende sum penge. Kareem Abeed modtager hverken pengene eller rapporten i den periode.

Filmselskab konkurs

I juni 2020 går LARM Film konkurs. Aleppo Media Center er blandt de kreditorer, der nu rykker for deres tillgodehavende.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Steen Jespersen, der bekræfter, at pengene stadig ikke er betalt til Aleppo Media Center.

- Jeg har det ad helvede til med det, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg føler et ansvar overfor samtlige af de ubetalte regninger, jeg efterlader i den her konkurs. Ikke kun til AMC, men til alle. Der er adskillige.

Den tidligere direktør vil dog ikke udtale sig om, hvornår fotograferne kan regne med at blive betalt, eller hvorfor han ikke overførte pengene i perioden efter Oscar-nomineringen i 2017 og tre år frem.

- Det er meget mere komplekst, og jeg har ikke lyst til at gå ind i det.

- Selvfølgelig handler det om, at de penge, der er kommet ind, er blevet brugt til drift og projekter i den tro, at jeg kunne få rettet skibet op. Men det kunne jeg desværre ikke, siger han til Ekstra Bladet.