Filmer el-løbehjul på motorvejen

Taxachauffør Abdel Sabbani fik søndag 2. august en arbejdsdag, han ikke glemmer lige foreløbig.

Sabbani kører taxa i Bruxelles, og da han befandt sig på ringvejen, der løber rundt om den belgiske hovedstad, passerede han en person, der kørte i nødsporet på et el-løbehjul uden nogen form for beskyttelse og med høj fart. Det skriver Reuters.

Abdel Sabbani skyndte sig at filme hændelsen, og i optagelsen kan man se, at taxaens speedometer viser en fart på omtrent 70 kilometer i timen, da han kører side om side med løbehjulet. El-løbehjul har en tilladt topfart på 25 kilometer i timen i de belgiske færdselsregler.

Taxachaufføren fortæller til Reuters, at han ser mere og mere af den slags opførsel i trafikken og omtaler el-løbehjulene som 'kister på hjul'.

Forelagt optagelserne vurderer Benoit Godart fra det belgiske svar på Rådet for Sikker Trafik, at løbehjulskøreren gør sig skyldig i adskillige overtrædelser.

For det første er den 75 kilometer lange ringvej klassificeret som motorvej, hvilket betyder, at løbehjul er forment adgang. Derudover kører det i nødsporet, hvilket heller ikke er tilladt. Endelig er løbehjulets elmotor formentlig modificeret for at opnå sådan en fart, hvilket betyder, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af et færdselsuheld.

Ifølge en undersøgelse foretaget af det belgiske trafikministerium i 2019 har 13 procent af løbehjulskørere været involveret i et færdselsuheld.

