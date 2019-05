Filmet mens han tissede på niårigs mindesten: Fyret af sin egen far

- Jeg forstår ikke denne verden i dag, lød det fra en bedrøvet far, Mark Clopp, der mistede sin søn til hjernekræft i 2012.

I løbet af søndag blev en video, hvor en ung mand står og urinerer på niårige Christian Clopps mindesten i en park i Philadelphia, delt vidt og bredt på de sociale medier.

To unge mænd, 23-årige Bryan Bellace og Daniel Flippen, der også er 23, blev efterfølgende anholdt og sigtet. Bryan Bellace blev blandt andet sigtet for grov utugt og for at have krænket en offentlig ejendom. De blev desuden begge sigtet for at have medbragt en åbnet, alkoholisk drik på et offentligt sted.

Kæmpe fejl

Mandag talte 23-årige Bryan Bellace, ud om episoden, efter hans navn og ansigt blev kendt som ham, der tissede ud over Christian Clopps minde, som er opført ved en legeplads i Underhill Park.

- Det var en stor fejltagelse, jeg begik. Jeg var fuld. Jeg anede ikke, hvad jeg selv lavede på det tidspunkt. Da jeg kom til sans og samling næste dag, gik det op for mig, at jeg havde begået en kæmpe fejl, sagde Bryan Bellace til ABC News, og fortsatte:

- Jeg ville ønske, at jeg kunne tage det hele tilbage, men sket er sket. Det eneste, jeg kan gøre, er at komme videre.

Bryan Bellace fortalte til mediet, at han har kontaktet Christian Clopps familie, og håber, at de vil lade ham sige undskyld.

Fyret af far

Om det niårige kræftoffers familie vælger at tilgive Bryan Bellace, vides endnu ikke, men hans egen far har tilsyneladende ikke tænkt sig at slippe det så let.

Faderen, Bruce Bellace, fortæller til The Press of Atlantic City, at han har valgt at fyre sin søn fra sit vvs-firma, som er et familieforetagende. I videoen havde Bryan Bellace en t-shirt på med firmaets logo, og det er ikke en handling, faderen vil have sat i forbindelse med virksomheden. Det skriver blandt andre Washington Post.

- Jeg var nødt til at fjerne ham som ansat. Vi har sagt undskyld til familien, siger Bruce Bellace.

Han fortæller, at han blev gjort opmærksom på klippet efter hans kone blev kontaktet om det på Facebook.

- Jeg er ked af hans handlinger. Jeg er ikke stolt af ham. I sidste ende er det min skyld. Måske har vi ikke opdraget ham ordentligt, siger den skuffede far.