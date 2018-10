Filmhold fanget i lavine

Et spansk filmhold var meget betaget af en stor lavine, der rullede ned ad en bjergside i Pakistan, men pludselig kom lavinen lidt for tæt på

Den spanske dokumentarist Paco Roses var på trekkingtur med sit filmhold på bjerget Karakoram i Pakistan, da en kaskade af sne pludselig kom imod dem.

Det skriver mediet StoryTrender.

Se den skræmmende episode i klippet øverst

På optagelsen kan man se Paco Roses' vandremakker Marta på 31 år stå og betragte den rullende lavine - lige indtil de pludselig indså, at den ikke stoppede for dem.

- Til at begynde med bekymrede vi os ikke om det, da den var langt væk, men på bare et par sekunder kunne vi se, at den kom helt over til os, fortæller Paco Roses.

Det lykkedes Marta og Paco Roses at gemme sig for den voldsomme lavine. Men da den var overstået, rejste de sig og kaldte på deres medrejsende, der ikke svarede.

Efter at have vandret lidt rundt i området fandt de deres rejsekammerater fire kilometer fra området. Alle var uskadte.

- Det er nok den mest skræmmende oplevelse i vores liv, fortæller Paco Roses.

