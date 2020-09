Filminstitut efter kritik: Dansk dokumentar skal kulegraves

Ved du noget? Så skriv fortroligt til journalisten bag historien: mt@eb.dk

Det har på intet tidspunkt været en del af aftalen, at instruktør Feras Fayyad selv skulle til Syrien og filme til sin danskproducerede dokumentar 'Last Men in Aleppo'.

Det fortæller administrerende direktør i Det Danske Filminstitut, der bidrog med økonomiske støtte til filmen.

- Det er fuldstændig klart på det tidspunkt, at Feras skal ikke til Syrien, siger han til Ekstra Bladet.

- Så har har han tilsyneladende sagt nogle ting ude i verden, der tyder på, at han selv har været til stede. Hvis det er rigtigt, kan jeg jo ikke sige andet, end at det finder jeg mærkværdigt.

Skulle aldrig afsted

Dansk Filminstitut er en af de danske institutioner, der har bidraget med økonomisk støtte til dokumentaren 'Last Men in Aleppo', der havde premiere i 2017.

Selvom det fremgår af pressematerialet om filmen, at Feras Fayyad aldrig var afsted for at filme selv, har han i flere internationale medier fortalt om sine oplevelser med optagelserne.

- Det berør sådan set ikke os, for det vi har aftalt med ham er overholdt til punkt og prikke, siger Claus Ladegaard administrerende direktør til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at han er i stand til at instruere dem på en måde, hvor de laver de rigtige optagelser, og der er lavet et system, hvor det bliver sendt tilbage til ham, siger han.

- Vi ser på, hvad han har lavet før, om han har adgangen og evnerne, og det ser alt sammen fornuftigt ud.

Uddannelse betyder intet

I Feras Fayyads CV oplyses det, at han forud for sine dokumentarer angiveligt har taget en bachelor i 'Audiovisual Arts and Film-making' fra den internationale filmskole EICAR i Paris.

Ifølge CV'et er han dimitteret fra skolen i 2006. Og det er vedlagt ansøgninger om økonomisk støtte til blandt andre Danmarks Radio, Sundace Institute, Danida og det Danske Filminstitut.

Problemet er bare, at skolen ikke kan finde spor efter, at han skulle have gået der.

Claus Ladegaard beklager, at det på Det Danske Filminstituts hjemmeside fortsat fremgår, at Feras Fayyad er uddannet fra EICAR, men understreger også, at det ikke har betydning for afgørelsen om støtte.

- Vi er jo sådan set ligeglade med, om han er uddannet brolægger eller bager. Det, vi gør, er at vurdere, om de har adgang og lignende. Det har absolut ingen betydning for os, hvad der fremgår af et formelt CV, siger han til Ekstra Bladet.

- At det fremgår på vores hjemmeside, det kan jeg kun beklage. Det skal jeg nok tjekke op på.

Undersøger betaling

Dansk Filminstitut undersøger nu forholdene om den manglende betaling af de syriske fotografer bag den danskproducerede dokumentar 'Last Men in Aleppo'

Da betalingen for deres arbejde ifølge fotograferne - der i et år filmede dagligdagen i den syriske by Aleppo i forbindelse med dokumentaren 'Last Men in Aleppo' - endnu ikke er nået frem, vil Dansk Filminstitut nu undersøge sagen nærmere.



- Vi tager regnskabet frem igen, og så ser vi på, om det stemmer. Eller om der er nogle uregelmæssigheder, forklarer administrerende direktør Claus Ladegaard til Ekstra Bladet.

- Og så beder vi producenten forklare, hvad der er for nogle penge, der yderligere er tale om.

Tidligere direktør i det nu konkursramte LARM Film, Søren Steen Jespersen, der producerede dokumentaren, har tidligere bekræftet overfor Ekstra Bladet, at der er indgået en aftale mellem ham og fotograferne om at overføre et beløb udenfor kontrakten.

Ifølge Ekstra Bladets kilder drejer det sig om godt 150.000 kroner.