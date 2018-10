Filmproducent om #metoo: Det er ikke mændenes skyld!

På sin fødselsdag 16. oktober 2017, opdagede filmproducent Meta Foldager, at danske kvinder også var begyndt at opfordre hinanden til at fortælle offentligt om de seksuelle krænkelser, de havde havde været udsat for - fordi de var kvinder.

- Min første reaktion var at grine ad det. For altså ... argh, kom nu! Det har jeg da også oplevet - masser af gange.

- Jeg sagde til min mand Anders, at det ærligt talt var latterligt at udstille sig selv som offer og pive over det. Ja, ja #metoo, men det måtte man som kvinde være stærk nok til at bære - for sådan er mænd jo.

Hans reaktion lød: 'HVAD?! Sådan er mænd da ikke'!

- Han blev faktisk vred. For hvis der virkelig var sådan en kultur, hvor det er almindeligt at krænke og acceptere at blive krænket som en del af det at være kvinde, så har vi jo alle et stort problem - også mændene. Hvorfor havde jeg aldrig fortalt ham om det? Og hvad havde jeg oplevet?

Det fik hende til at vende blikket indad og se alle de større og mindre krænkelser, hun selv havde mødt i sit liv, og som hun måske også selv havde være tavst vidne til, når de blev begået mod andre.

Fra den dag blev der et før og efter #metoo i Meta Foldagers liv. Fra dagen, hvor det gik op for hende, at selv om hun er vokset op i en familie, hvor hun blev opdraget meget lige med sine brødre, og selv om hun altid havde defineret sig selv som feminist og godt vidste, at der stadig er meget at kæmpe for, havde hun hidtil troet, at det var en del af et almindelige kvindeliv at skulle finde sig i det.

- Pludselig kunne jeg se det. At det, at vi fra vi er små piger og op gennem livet bliver behandlet og lader os behandle sådan, kunne være årsag til, at der stadig er så store uligheder mellem mænd og kvinder.

- Det var som at få et bind revet fra mine øjne.

- Kan du forstå, at nogle opfatter #metoo som et skrigekor, der gør mændene bange for at give kram, komplimenter og flirte?

- Flirt og komplimenter kan vi rigtigt godt lide ... gerne mere af det! Og hvis vi hver især bliver bevidste om, hvornår vi krænker, kan vi trygt lege med flirten, og det ville meget sjovere.

- Men skal vi nå dertil, er det meget vigtigt, at vi får krænkerne på banen, og lytter til deres version af, hvordan de oplever det her. Hører deres version og overvejelser. For de er jo en del af den kultur, vi ønsker at ændre.

- Heldigvis er der mange mænd, der aldrig har krænket en kvinde seksuelt. Og nogle er måske slet ikke klar over, at de har gjort det. Men jeg tror, at langt de fleste faktisk godt kan mærke, hvornår de krænker et andet menneske - lige som man godt kan mærke, når man træder et andet menneske over tæerne, også selv om man har tykke såler på.

- Der er stadig mange mænd, der tager afstand og ser det som kvindernes kamp, hvor mænd risikerer at blive peget ud og brændt på bålet

- Ja, det skete så hurtigt, at der blev gjort og sagt nogle ting, der måske ville være gjort anderledes, hvis det var sket i et andet tempo. Det blev et jordskred, og det blev så voldsomt, fordi vi i helt vildt lagt tid har snakket om, at det lugtede, men vi kunne ikke få øje på, hvorfor.

- Det var som om, vi alle på én gang pludselig opdagede: ’Hov, der ligger en lort under bordet'! Alle pegende og råbte straks: 'Hvem har lagt den der'?!

- Men INGEN har skylden for det her. Det er en kultur, vi alle har andel i og vi alle har et ansvar for at ændre. Det her er ikke en kønskamp, men en kultur, som ikke er fulgt med tiden, og som vi sammen kan ændre.

Meta Foldager har lavet en video-mosaik med 100 kvinder, der fortæller deres historier om at blive krænket seksuelt. Nu håber hun på at få 100 mænd til at fortælle deres historie og tanker om af være krænker. Foto: Linda Johansen

Mere om Meta Meta Louise Foldager Sørensen, 43 år Filmproducent, stifter og CEO i Meta Film og SAM productions. Har produceret en lang række film og tv-serier som blandt andet: 'Kongekabale', 'Antichrist', 'Herrens veje'. Har sammensat en video-mosaik med '100 #MeToo-beretninger' fra primært kvinder, der har været udsat for seksuelle krænkelser. Arbejder nu på at sammensætte en filmmosaik med beretninger fra primært mænd, der fortæller om at have krænket andre seksuelt Har startet foreningen #wedo, der arbejder på at mænd og kvinder i fællesskab tager ansvar og er med til at skabe en større bevidsthed om seksuelle krænkelser og et mere trygt og sjovt arbejdsmiljø for alle - i alle brancher. Har lavet undervisningsmateriale til folkeskolens elever om seksuelle krænkelser Gift med Anders Foldager Sørensen. Mor og bonusmor til fire drenge Bor i Præstø og København.

- Du har arbejdet med Zentropa og Peter Aalbæk, der åbenlyst praler med at han er krænker - og med glæde 'svinger helikopteren'. Hvordan har du det med det?

- Det formidlende ved Peter Aalbæk er, at han aldrig har lagt skjul på, hvad det var han sagde og gjorde ... Han har lagt lorten op på bordet, sat spot på den og faktisk været stolt af den. Det værste er alt det, der sker i det skjulte.

- Hvordan kommer vi nu videre fra #metoo?

- Vi kvinder skal tage en del af skylden.Vi er også en del af kulturen! Indser og indrømmer vi dét, kan den være at også mændene tør være med og fortælle om deres oplevelser som krænkere. Vi skal gå fra #metoo til fælles ansvar og handling. Derfor er vi nogle mænd og kvinder, der er gået sammen om at stifte foreningen #wedo.

- Lige nu er det vigtigste, at vi ikke anklager, men lytter til mændene og deres refleksioner om det her. Det er dér, det nye og mest interessante ligger. Man fjerner ikke problemet ved kun at tale med de krænkede.

- Hvordan vil du få fat i mændene?

- Jeg forsøger lige nu at få fat i krænkere, der vil fortælle deres historier til et filmisk projekt. Men indtil videre har jeg stort set ikke fundet nogen, der vil være med. Det siger noget om, hvor betændt, hvor svært og hvor vigtigt det er, siger hun.

Modstanden har givet hende ekstra blod på tanden. Men krænkerne takker nej, fordi de er bange, fortæller hun. Bange for, at deres omgivelser bliver vrede, hvis de kan genkende fortællingerne, selvom de bliver læst op af en skuespiller. Og de forklarer, at det er sindssygt svært at tale om noget, man faktisk ikke syntes var så slemt, da man gjorde det, og så bagefter opdager, at det ikke var særligt fedt. At det er SÅ skamfuldt at opdage, man har misbrugt sin magt.

- Mange siger, at det vil de ikke snakke om. De vil ikke føle sig anklaget, for de har ikke gjort noget – i hvert fald ikke noget, der er værre end det, de andre har gjort. Men hvis krænkerne åbner for en samtale om det, vil vi på den anden side af alt det her få et samvær, der er langt mere frit og giver plads til fri leg, fordi vi føler os trygge og ikke er bange for de overgreb og krænkelser, der åbenbart er i et kvindeliv i dag.

- Rykker det her overhovedet noget som helst?

- Det er jeg sikker på. I hvert fald hos den kommende generation, der nu oplever, at det er noget, vi kan og bør tale åbent om og ikke bare acceptere som en del af vores kultur. Jeg oplever, at de unge er blevet mere beviste om, at de kan sige fra.

- Og jeg er begyndt at glæde mig til den dag, hvor #meeto var noget, der skete engang - og som jeg ikke gider snakke om længere.

