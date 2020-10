Filmproducer med grov beskyldning: Pigen fandt på anklagerne mod stjerne-instruktør

Ved du noget? Så skriv fortroligt til en af journalisterne bag historien på mt@eb.dk.

'Det var falske anklager! Det er derfor, det ikke er offentligt!' og 'du skal vide, at pigen fandt på anklagerne mod Feras'.

Sådan skrev Kirstine Barfod, producer hos Danish Documentary, på Twitter 22. november 2019.

Det skete som svar på, at en Twitter-bruger spurgte, hvorfor offentligheden intet havde hørt om, at den verdenskendte instruktør Feras Fayyad i 2017 blev smidt hjem fra en filmfestival i Sydkorea grundet anklager om seksuelle krænkelser mod en ansat på festivalen.

Over for Ekstra Bladet vil Kirstine Barfod ikke fremlægge dokumentation for sin påstand.

Feras Fayyad mener også, at anklagerne er falske. Men derudover er det ikke lykkedes Ekstra Bladet at finde kilder med kendskab til sagen, som bakker Kirstine Barfods påstand op.

Fremlægger ikke beviser

Ekstra Bladet har gentagne gange spurgt Kirstine Barfod, hvad hendes belæg er for at sige, at anklagerne var falske.

Kirstine Barfod forklarer i en mail, at hun personligt har undersøgt sagen.

'Efter at jeg havde indledt vores samarbejde med Feras, blev jeg bekendt med, at der var en sag i Korea, som jeg undersøgte nærmere,' skriver Kirstine Barfod til Ekstra Bladet.

'Jeg henvendte mig direkte til festivalen EIDF, og meldingen fra dem var, at festivalen ikke ville gå videre med sagen – og ikke ville udtale sig om konkrete hændelser,' forklarer Kirstine Barfod.

Kirstine Barfod fortsætter:

'Jeg blev også orienteret af den amerikanske professor, der var juryformand for festivalen. Han havde selv talt med den pågældende kvinde og orienterede mig om, at han var usikker på, om anklagen var pålidelig, og om Feras var blevet behandlet rimeligt. På baggrund af de to kontakter, vurderede jeg, at rygterne om ham ikke gav grundlag for at afbryde samarbejdet.'

I januar 2020 var Sigrid Dyekjær (tv.) og Kirstine Barfod (th.) i Los Angeles for at fejre, at dokumentarfilmen 'The Cave' - instrueret af Feras Fayyad (i midten) - blev nomineret til en Oscar. Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Mail fra juryformanden

Den amerikanske professor, som Kirstine Barfod henviser til, hedder Michael Renov og er ansat på University of Southern California. I 2017 var han formand for juryen på den festival i Sydkorea, hvorfra Feras Fayyad blev smidt hjem.

Grunden til, at Michael Renov pludselig bliver draget ind i sagen, er, at han 22. november 2019 sendte en mail til en amerikansk filmskaber, som har tilknytning til Danish Documentary, og som kender Feras Fayyad.

Mailen blev sendt samme dag, som Kirstine Barfod skrev på Twitter, at Feras Fayyad var offer for falske anklager.

I mailen skriver Michael Renov, at han fortryder, at sagen ikke blev undersøgt grundigt dengang. Han nævner også, at den pågældende kvinde efter episoden ved festivalen kontaktede ham med nogle dybt personlige problemer. Henvendelsen såede en tvivl i ham og fik ham til at genoverveje, hvordan sagen blev håndteret dengang.

For nylig har Danish Documentarys pr-agent, Freddy Neumann, sendt Michael Renovs mail til Det Danske Filminstitut.

Vil ikke fælde dom

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Renov. Han forklarer, at han ikke har noget belæg for, at der skulle være tale om falske anklager mod Feras Fayyad. Han understreger, at han ikke vil fælde dom over substansen i sagen eller anklage kvinden for at have opdigtet anklagerne mod Feras Fayyad.

Han blev orienteret om beslutningen dengang uden dog at tale direkte med hverken kvinden eller Feras Fayyad i forbindelse med bortvisningen.

Michael Renov fortryder alene, at sagen ikke blev undersøgt grundigt nok dengang, og at man blot skred til konklusioner og sendte Feras Fayyad hjem. Det var, i hans øjne, en forkert beslutning.

Han oplyser samtidig, at de øvrige to jurymedlemmer ikke er enige med ham, men at de derimod mener, de gjorde det rigtige.

Ekstra Bladet har derfor igen spurgt Kirstine Barfod, hvad hun bygger sin påstand på, når Michael Renov ikke vil lægge navn til, at anklagerne var falske.

Det er hun ikke vendt tilbage med svar på.

Feras Fayyad er enig

Feras Fayyad har over for DR-programmet 'Genstart' kommenteret sagen fra filmfestivalen i Sydkorea.

Han skriver til DR, at sagen forholder sig stik modsat, og Fayyad - oplyser DR - snarere var offer for kvindens krænkende adfærd end omvendt.

'Jeg følte det ubehageligt, da hun begyndte at beskrive sine seksuelle præferencer og frustrationer med sin mand i grafiske detaljer. Jeg fastholder, at beskyldningerne mod mig er falske.'

Ekstra Bladet forsøger fortsat - gennem hans advokat - at få et interview med Feras Fayyad om sagerne.