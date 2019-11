Filmskolens elever blokerer skolen for at få rektor afsat

Den mangeårige leder af dokumentarlinjen på Den Danske Filmskole, Arne Bro, blev torsdag hjemsendt fra sit job.

Det har fået eleverne på Filmskolen til at kræve rektor Vinca Wiedemanns afgang.

Det skriver filmmagasinet Ekko.

Fredag blokerer eleverne skolen for at få rektor afsat. Det skriver de i en pressemeddelelse på deres Facebook-gruppe Oplysningsgruppen.

'Vi anerkender, at bortvisningen af Arne Bro er en personalesag, og at proceduren omkring det bør respekteres.'

'Bortvisningen har imidlertid ført til endnu en debat om rektor Vinca Wiedemanns ledelsesstil og den udvikling, skolen er på vej imod, idet Arne Bro i særdeleshed repræsenterer den kunstneriske integritet, som vi mener, er helt essentiel for Filmskolen', skriver de.

Filmskolens elever har i længere tid været utilfredse med den måde, Vinca Wiedemann driver skolen på. I sommer begyndte de første studerende på en ny studieordning, som mange har givet hårde ord med på vejen.

Men Arne Bros hjemsendelse blev tungen på vægtskålen for de studerende.

Det fortæller Martin Anton Sørensen, der studerer på filmklipperlinjen:

- Det har ikke noget direkte med Arne Bro at gøre. Vi holder meget af Arne, og han har en stor betydning, men det her er større end ham. Men vi mødtes på grund af hans hjemsendelse.

- Vi vil gerne udvikle Filmskolen sammen med en rektor, vi har tillid til, men det har vi ikke længere til Vinca, fordi vi mener, hun har forringet uddannelserne, siger han.

Siden klokken seks fredag morgen har nuværende og tidligere elever blokeret Filmskolen for at sende et tydeligt signal til rektor.

- Blokeringen af skolen har mere været en symbolsk handling. Hvis folk gerne ville ind på skolen, så kunne de godt det. Men vi er blevet mødt med respekt fra lærerne og de ansatte, siger han.

Eleverne har på Facebook meddelt, at de fredag klokken 16 afholder et stormøde om situationen for alle interesserede.