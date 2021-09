Filmstøtte: Anden er en enlig svale

Lige så uforudsigelig og anarkistisk Anders Matthesen er i sin komik, lige så stabil og regelret er han, når det kommer til at genopfylde statskassen.



Den folkekære kunstner har således sendt næsten ti millioner retur til filminstituttet, hvilket gør ham til filmbranchens ubetinget bedste tilbagebetaler.

Kun 11 ud af 800 film har siden 1972 betalt sin støtte fuldt tilbage, selv om den er tilbagebetalingspligtig i tilfælde af overskud, hvilket gør Anden til noget af en enlig svale.

Selv er Matthesen overrasket over den titel, da Ekstra Bladet gør ham opmærksom på, at han er blandt de få, der ikke finder på alverdens krumspring for at undgå restancen.



- Støtte er jo noget man får, fordi der ikke helt er penge nok. Hvis så pengene kommer, er det vel også rimeligt at betale støtten tilbage, skriver han, og fortsætter:

- Der er jo nogle helt faste regler for støtten og hvornår den skal betales tilbage. Jeg følger disse faste skabeloner, naturligvis, og med glæde, understreger han.



En oneliner til låns?

Efter sit første animationshit, 'Terkel i knibe', godtgjorde Anden næsten tre millioner kroner på et fem millioner kroner stort støttebeløb. I 2018 var der med 'Ternet Ninja' fuld returnering på et støttebeløb på præcis 6.779.984 kroner.



Hvis man nu skulle roaste filmbranchen lidt for at finde på alle mulige krumspring og og skuffeselskaber, har du så en oneliner, jeg må låne?



- Jeg kan da ikke forestille mig, at folk kunne finde på sådan at snyde?, lyder svaret.



Nej vel. Så du har godt hørt, at man i branchen finder på alle mulige krumspring?

- Nej, det må jeg indrømme. Det er nyt for mig.



Bruger du ironi?



- Jeg troede, at alle dem, der skulle betale, også gjorde det. Men jeg er jo ikke forretningsmand...ingen ironi, skriver entertaineren helt uden smileys.



Med den aktuelle 'Ternet Ninja 2' ser Anders Matthesen også ud til at være garant for, at Det Danske Filminstitut får endnu otte millioner tilbage.



Med præcis 246.684 solgte billetter i premiere-weekenden er 'Ternet Ninja 2' nu den bedst sælgende danske premierefilm nogensinde.