Finanseksperter: Risiko for handelskrig er mangedoblet

Risikoen for, at USA's præsident, Donald Trump, sætter gang i en global handelskrig er mangedoblet.

Det siger aktører på finansmarkederne, efter at Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, tirsdag aften indgav sin opsigelse.

- Hans tilbagetræden øger risikoen tifoldigt for, at præsident Trump vil indføre vidtrækkende handelstariffer, siger Stephen Innes fra finanshuset Oanda til AFP.

Han underbygger sin vurdering med, at Cohn ifølge flere medierapporter udelukkende blev i sit job for at overbevise præsidenten om, at hans handelspolitik var på den forkerte kurs.

Nyheden om Cohns farvel til Det Hvide Hus gik ikke ubemærket hen på finansmarkederne. Dollaren faldt, og det samme gjorde kurserne, da de asiatiske aktiemarkeder slog dørene op onsdag.

Siden har kurserne i Japan og det øvrige Asien rettet sig en smule.

Men Stephen Wood, chefstrateg hos Russell Investments i New York, tror, at Cohns afsked vil sprede nervøsitet blandt investorer.

- Han var fortaler for frihandelspolitik, så der vil være forventninger om, at protektionistiske stemmer vil blive mere dominerende, siger han til AFP om situationen i Det Hvide Hus, når Cohn er fortid.

Donald Trump rystede i sidste uger finansmarkederne med en melding om, at han vil lægge told på stål og aluminium, som importeres til USA.

Forslaget er blevet fordømt af udenlandske regeringer, EU, Den Internationale Valutafond (IMF), amerikanske politikere og erhvervsfolk og økonomer.

Men Trump er efter alt at dømme indstillet på at ignorere advarslerne.

Da den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, mandag sluttede sig til koret af kritikere og opfordrede Det Hvide Hus til "ikke at gå videre med denne plan", lød det fra Trump:

- Nej, vi trækker os ikke.