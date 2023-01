Finanskæmpe advarer mod nyt blodbad på aktiemarkedet

Aktieeksperten Lau Svenssen fortæller, hvilke brancher og aktier man skal undgå for at tjene penge på investering. Læs her , hvordan du kommer i gang med aktieeventyret

Efter én lang nedtur i 2022 er aktiemarkedet atter ved at finde fodfæste.

Det toneangivende S&P 500-indeks i USA med landets største virksomheder er siden slutningen af november kravlet en smule op fra det dyb, inflationskrisen for alvor har skabt, siden krigen i Ukraine begyndte i februar.

Men det varer ikke ved, lyder den ildevarslende analyse fra en af verdens førende investeringsbanker.

2022 var et rædselsår på aktiemarkedet. Foto: Elizabeth Dalziel/Ritzau Scanpix

Voldsomme fald venter

Ifølge investeringschefen i den amerikanske storbank Morgan Stanley, Mike Wilson, er der nemlig flere tørre tæsk på vej til aktiemarkedet i indeværende år.

I et notat skriver han ifølge MarketWatch, at S&P-indekset risikerer at falde 22 procent i 2023. Det er endnu mere end de 20 procent, indekset dykkede sidste år.

'Man ignorerer konsekvenserne af de faldende priser på overskuddene, som sandsynligvis vil opveje alle fordelene af en angiveligt blødere FED (den amerikanske centralbank, red.), som aktieinvestorerne drømmer om senere på året, skriver Mike Wilson.

Han pointerer, at den recession, som de fleste økonomiske eksperter er enige om rammer USA inden længe, vil betyde, at virksomhederne kommer til at tjene markant mindre per aktie.

Derudover ventes centralbanken Federal Reserve (FED) at hæve renten yderligere i løbet af året, lyder det fra Wilson. Det er generelt skidt nyt for aktiemarkedet.

Formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, havde travlt med at hæve renten i 2022. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Massive rentehop

Den amerikanske centralbank hævede senest den ledende rente med et halvt procentpoint i december.

Stigningen betyder, at renten er steget til 4,25-4,50 procent, hvilket markerer det højeste niveau siden 2007.

Centralbankens chef, Jerome Powell, varslede samtidig, at en fortsat rentestigning er nødvendig for at bekæmpe inflationen i den amerikanske økonomi. Ved samme lejlighed blev prognosen for den økonomiske udvikling i 2023 også nedjusteret.

Den amerikanske centralbank har siden marts sat renten op fra 0 til nu 4,25 procent.