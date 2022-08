Finansministeriet advarer: Nu falder huspriserne

Huspriserne bliver for alvor ramt af et markant fald i løbet af det næste år, vurderer Finansministeriet i en ny redegørelse

Selvom det i flere år har set ud til at brage derudad med huspriserne, får det nu en markant opbremsning.

Finansministeriets økonomiske redegørelse, som TV2 er kommet i besiddelse af, vurderer nemlig, at det næste år byder på prisfald på knap 5 procent.

Fald på 4,8 procent

I de seneste par år er boligpriserne i Danmark steget voldsomt. 2021 steg priserne på huse, lejligheder og sommerhuse med mere end 10 procent.

Men de forhøjede renter og de stigende leveomkostninger har nu fået mange købere til at udsætte drømmen om en ny bolig.

Senest har Finansministeriet offentliggjort en redegørelse, som vurderer, at huspriserne for enfamiliehuse vil opleve et fald på hele 4,8 procent fra august i år til august 2023, skriver TV2.

Købers fordel

Men selvom der er stigende renter, kan den kommende tid gå hen at blive til købers fordel.

For sælgerne er nemlig på vej i knæ, og det skubber forhandlingsfordelen over på købers side.

- Jeg oplever sælgere, som er klar til at give en halv til en hel million kroner i nedslag på boliger til fem-seks millioner kroner, sagde Christopher Wagner, der er partner rådgivningsfirmaet Bomae, tidligere til Berlingske.

Derfor er det om at have is i maven, hvis man står med drømmen om en ny bolig de kommende år.

