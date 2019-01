Finanstilsynet frikender sig selv

Finanstilsynet frikender sig for tilsynets egen rolle i sagen om massiv hvidvaskning i Danske Bank.

Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

- Bestyrelsen vurderer, at Finanstilsynet igennem hele perioden 2007-2018 har levet op til sine forpligtelser som ansvarlig tilsynsmyndighed for Danske Bank og ageret i overensstemmelse med ansvarsfordelingen på hvidvaskområdet mellem Finanstilsynet og det estiske finanstilsyn (EFSA), siger Finanstilsynets bestyrelsesformand David Lando i pressemeddelelsen.

Finanstilsynet har fået stor kritik for ikke at have opdaget, at omkring 1500 milliarder kroner flød uhindret gennem Danske Banks estiske afdeling over flere år.

Pengene er for en stor dels vedkommende relateret til hvidvask af penge.

Finanstilsynets direktør Jesper Berg forsikrer dog, at myndigheden har taget ved lære af hvidvaskskandalen.

Han siger:

- Estland-sagen har været dybt skadelig for befolkningens tillid til det finansielle system og for Danmarks internationale omdømme. Det er afgørende, at arbejdet med at rette op på dette fortsætter med øget styrke. Vi er nødt til at tage ved lære af dette forløb.