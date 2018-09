Finanstilsynet kan ikke gennemgå alt Danske Banks materiale

Finanstilsynet har ikke ressourcer til at gennemgå det fulde materiale bag Danske Banks hvidvaskrapport i sin genåbnede undersøgelse.

Det oplyser direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, til Finans.

- Vi kommer ikke til at gennemgå alt materialet. Vi har en risikobaseret tilgang, hvor ressourceforbrug på tværs af vores opgaver skal stå mål med forventning til resultat, siger Jesper Berg.

I Danske Banks hvidvaskundersøgelser er der gennemgået mere end 12.000 dokumenter. Undersøgerne har bl.a. haft adgang til over 40 mailkonti med flere end otte millioner e-mails, dokumenter og kalenderinvitationer, skriver avisen.

Derudover er der gennemført 74 interviews med 49 personer.

At materialet er for omfattende for Finanstilsynet vækker kritik hos hvidvaskekspert Jakob Dederoth Bernhoft, som har fulgt sagen tæt.

- En risikobaseret tilgang kan ikke forsvares i en så stor sag som denne. Man skal rundt i alle hjørner for at være sikker på at få belyst sagen ordentligt.

- Men det er klart, at Finanstilsynet ikke kan undersøge sagen med de ressourcer, det har i dag. Det er jo en skandale, der kandiderer til at være en af verdens største hvidvaskskandaler, siger Jakob Dedenroth Bernhoft til Finans.

Ifølge bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet har politikerne et stort ansvar.

- Politikerne har som konsekvens af sagen skyndt sig at love hårdere straffe. Jeg vil hellere have, at Finanstilsynets og bagmandspolitiets hvidvaskindsats er så stor, at man kan tage sig af sagerne og kigge på dem i den hastighed, de kommer ind, siger han til Finans.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) lover over for avisen, at tilsynet vil få de nødvendige ressourcer til at komme tilstrækkeligt til bunds i sagen.