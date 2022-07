Find vej i den digitale urskov

Hvis du ikke har helt styr på NemID, MitID, Digital Post, eboks og alle de andre nye, smarte digitale redskaber, vi får kastet i nakken, er du langt fra den eneste.

En ny rapport fra Tænketanken Justitia vurderer, at cirka hver fjerde af os har svært ved at bruge alle de moderne programmer, som efterhånden er nødvendige for at kommunikere med det offentlige og flere private virksomheder.

Og er man ikke en ørn til det, kan man misse noget kommunikation - og det kan blive en dyr affære. Problemer med digitalisering kan nemlig betyde, at borgere mister hjælp eller ydelser, som de er berettiget til.

Hos fagforeningen 3F oplever man, at 'rigtig mange' af de 261.000 medlemmer enten har brug for hjælp til det digitale eller allerede har lidt et tab af ydelser eller rettigheder som konsekvens, fortæller Tina Christensen, næstformand i 3F, til Politiken.

Annonce:

Tænketanken Justitia anbefaler Folketinget at skabe et såkaldt digitalt fripas. Ellers bør digitale selvbetjeningssystemer være et tilbud og ikke en pligt, lyder det.

- Det er jo indiskutabelt, at vi ikke skal stille nogen dårligere, fordi de ikke kan finde ud af at være digitale, siger Socialdemokratiets indenrigsordfører Birgitte Vind til Politiken. Hun medgiver, at digitaliseringen 'måske en overgang har taget overhånd'. Foto: Jens Dresling

Indtil et sådan pas måske bliver virkelighed, kan du her få en fyldestgørende guide til, hvordan du bedst får styr på det nye MItID, som heller ikke for garvede digitale typer er særligt let at få installeret og siden finde rundt i.

11 svar: Det skal du vide om MitID

Du kan også læse om, hvordan du installerer og bruger det offentliges senest opfundne kommunikationsvej til borgerne, 'Digital Post'. Det er her, du nu får alle henvendelser fra kommunen lige fra lægeaftaler, nyt om affalssortering og regninger, der meget hurtigt kan blive meget dyre, hvis du ikke opdager dem i tide.

Nyt it-system igen-igen: Det skal du gøre med Digital Post

Annonce:

Du kan samtidig få vigtig viden om internet-svindlere og deres arbejdsmetoder. Efterhånden som alting er digitaliseret, er det ekstra vigtigt at kunne holde de lyssky typer ude af dine private ting og oplysninger. Det får du gode råd til her.

Derfor går hackere efter dit sygehus

Og er du i tvivl om, hvor meget 'systemet' og nettet egentlig ved om dig, kan du her læse dig til, hvordan du kan finde alle de oplysninger om dig, som ligger digitalt derude.

Sådan ser du dine digitale spor

Du kan også få gode råd til, hvordan du får styr på alt det digitale, før du tager herfra for evigt. Det er nemlig både rarere og nemmere for dine pårørende, hvis du har styr på den digitale arv, og de ikke skal rode i gemmerne efter forsvundne kodeord og i dine private ting på computeren for at få lukket ned for dig.

Er du klar til at dø? Én vigtig ting SKAL du have styr på!