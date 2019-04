Finske socialdemokrater: Vi har vundet

Finlands socialdemokrater, SDP, har erklæret sejr ved søndagens valg til rigsdagen.

- For første gang siden 1999 er vi det største parti i Finland. SDP er statsministerpartiet, siger partileder Antti Rinne søndag ved 22.30-tiden dansk tid.

Men kun omkring 5100 stemmer skiller socialdemokraterne og De Sande Finner.

98 procent af stemmerne er talt op. SPD bevarer en snæver føring med 17,7 procent af stemmerne mod 17,6 procent til De Sande Finner, der bliver Finlands næststørste parti efter valget, viser optællingen på justitsministeriets hjemmeside.

Chefen tabte

Statsminister Juha Sipilä måtte tidligere på aftenen erkende, at hans Centerparti er valgets taber.

Centerpartiet ser ifølge de foreløbige resultater ud til at blive fjerdestørst med 13,9 procent. Partiet ser ud til at miste 18 mandater og må nøjes med 31 pladser i den finske riksdag.

- Dette er en stor skuffelse for os. Jeg vil gerne lykønske vinderne, sagde Sipilä ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Tredjestørst er foreløbig Samlingspartiet med 16,9 procent.

Ingen af partierne er oppe over 20 procent i den foreløbige optælling.

Mange brevstemmer

Lidt over en tredjedel af de finske vælgere har stemt på forhånd, og resultaterne herfra blev offentliggjort tidligt på aftenen. Allerede her var der et fingerpeg om en valgsejr til socialdemokraterne.

Valgstederne lukkede klokken 19 dansk tid.

Et godt valg til De Sande Finner kan vanskeliggøre regeringsdannelsen. De fleste af de øvrige partier har udelukket et samarbejde med det indvandringskritiske parti.

- Spørgsmålet er så, om Samlingspartiet vil overveje at regere med dem, siger politisk iagttager Göran Djupsund til den svenske tv-station SVT.

Valgdeltagelsen ser ud til at blive 72 procent, viser tal fra justitsministeriet.