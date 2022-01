Fire danskere overlever styrt med luftballon

En lille gruppe på fire danskere mistede forleden kontrollen med deres luftballon over de italienske alper. Turen endte med en dramatisk nødlanding i den lille norditalienske by Val di Zoldo

Turen i luftballonen var startet i Dobbiaco, i den italienske Trentino-Alto Adige-region på grænsen til Østrig, og udsigten til de italienske alpers mange sneklædte bjergtoppe har ganske givet været storslået. På vinterdage med sol og høj sigtbarhed er udsigten fra en luftballon selvsagt formidabel.

Endestationen skulle have været den norditalienske by Cortina d’Ampezzo, der ligger i sydlig regning, og som især er kendt for sine mange elegante skisportssteder og mondæne atmosfære.

Men noget gik tilsyneladende galt undervejs, for turen stoppede ikke som planlagt. I stedet fortsatte de fire mod Val di Zoldo-området, 50 km. længere sydpå.

- Jeg lagde godt mærke til en luftballon, der nærmede sig Val di Zoldo. Det er jo ikke fordi, at det myldrer med luftballoner på disse kanter. Men det, der fangede min opmærksomhed, var nok især, at den forekom at flyve ret lavt. Og så bemærkede jeg en lang flænge i selve ballonen. Derfor begyndte jeg at filme den med min mobiltelefon, siger Camillo de Pellegrin, der er borgmester i den lille by Val di Zoldo, som tæller cirka 3.000 indbyggere.

Få minutter senere ramlede luftballonen ned midt i byen.

Sparsomme oplysninger

Flere artikler om den dramatiske ballonfærd blev publiceret i den lokale presse umiddelbart efter ulykken. De konkrete informationer om ulykken er dog sparsomme. Det oplyses blot, at der var fire danskere op bord i ballonkurven, og at ballonen 'af uvisse årsager var begyndt at tabe højde'.

- Ja, det er korrekt. Hertil kan jeg tilføje, at ejeren af luftballonen er dansker. Vi formoder, at han har en særlig tilladelse til at flyve. Vi er endnu ikke nået til bunds i vores undersøgelser, bl.a. fordi vi har haft nogle sprogproblemer. De fire dansker taler ikke italiensk, og umiddelbart efter ulykken var der ingen på ulykkesstedet, der talte engelsk.

- Derfor ved vi heller ikke endnu, om danskerne har været tvunget til at nødlande på grund af for eksempel mangle på gas i beholderne, grundet det faktum at de fløj længere end ventet, forklarer en carabinieri-politimand fra politistationen i Belluno.

Ifølge samme carabinieri står det klart, at luftballonen sandsynligvis har været tvunget til at nødlande.

- Den lange flænge i ballonen har ganske givet tvunget danskerne til at lande. At det så lige blev Val di Zoldo var sikkert tilfældigt. Første strejfede ballonen et garagetag, inden den ’klippede’ nogle elektriske ledninger over. Til sidst foretog den en dramatisk nødlanding omtrent midt i Val di Zoldo, oplyser samme carabinieri.

Ifølge det, som Ekstra Bladet har fået oplyst, har den ombordværende kvinde pådraget sig et brud. Det oplyses ikke, hvor på kroppen og hvor alvorligt det er.

Kvinden blev straks efter landingen transporteret til et nærliggende hospital, og de øvrige tre danskere fik behandling på stedet. Alle fire er udenfor livsfare.