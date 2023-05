Fire dræbt ved tunesisk mål for jødiske pilgrimsrejsende

Det tunesiske indenrigsministerium oplyser, at en person har dræbt to vagter og to besøgende på øen Djerba, mens mange jøder fra Europa og Israel er på øen.

Djerba ligger lige ud for Tunesiens kyst, og det er et mål for jødiske pilgrimsrejsende.

Angrebet blev udført af en vagt på en flådeinstallation. Han brugte sit våben til at skyde og dræbe en kollega og tage kollegaens ammunition, inden han bevægede sig mod synagogen, oplyser indenrigsministeriet.

Angrebsmanden skød tilfældigt mod sikkerhedsposter nær synagogen.

Det var her, at han dræbte de to turister og endnu en sikkerhedsvagt. Yderligere fire sikkerhedsfolk og fem besøgende blev såret.

Sikkerhedspersonale skød og dræbte efterfølgende gerningsmanden.

Det tunesiske udenrigsministerium oplyser, at en af de besøgende, der blev dræbt, var fransk, men den anden var tuneser.

Myndighederne har ikke umiddelbart oplyst et motiv til forbrydelsen, men militante islamister har tidligere haft de jødiske pilgrimsrejsende på Djerba som mål, og de har udført andre angreb i Tunesien.

Den årlige pilgrimsrejse til Afrikas ældste synagoge tiltrækker hundredvis af jøder fra Europa og Israel til Djerba. Øen, der også er en feriedestination, ligger omkring 500 kilometer fra Tunesiens hovedstad, Tunis.

Pilgrimsrejsen har haft høj sikkerhed, siden militante fra al-Qaeda angreb synagogen i 2002 med en lastbilbombe og dræbte 21 vestlige turister.

Tunesien, der fortrinsvis er et muslimsk land, er hjem for en af Nordafrikas største jødiske samfund.

På trods af at der blot er 1800 jøder tilbage i landet, har de boet i Tunesien siden romertiden.

Den amerikanske ambassadør i Tunesien, Joey Hood, besøgte mandag synagogen sammen med den amerikanske udsendte for tilsyn med og bekæmpelse af antisemitisme, Deborah Lipstadt.