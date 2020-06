Fire er smittet med coronavirus efter bustur til Bornholm

I alt fire personer, der var på den samme bustur til Bornholm, er efterfølgende blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det skriver Nordjyske.

Bussen fra det nordjyske rejseselskab Nilles kørte fra Frederikshavn gennem Jylland, Fyn og Sjælland, hvor flere gæster kom om bord, og endte på Bornholm.

Turen gik efterfølgende retur fredag den 19. juni.

Efter hjemkomsten er et ægtepar, som var om bord på bussen, begge blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det bekræfter Miriam Bisgaard Christiansen, der er direktør for Nilles, over for Nordjyske.

- De kontaktede os på vagttelefon i tirsdags, og vi kontaktede efterfølgende samtlige gæster, som vi bad om at blive testet, siger hun til avisen.

Direktøren oplyser, at rejseselskabet desuden har været i kontakt med både spisesteder og overnatningssteder, som gruppen har besøgt under turen.

Rejseselskabet har desuden været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen opfordrer til, at alle deltagere på turen og andre, der har været i forbindelse med gruppen, bliver testet igen efter to dage.

Den oplysning har Nilles videregivet til alle relevante personer, oplyser direktøren til Nordjyske.

Ifølge avisens oplysninger er yderligere to af bussens passagerer efterfølgende blevet konstateret smittet.

Dermed er der i alt kendskab til fire personer, som er blevet testet positiv for coronavirus efter busturen.

Der er samlet set blevet registreret 12.675 smittetilfælde med coronavirus i Danmark, siden epidemiens start.

Siden midt i maj har antallet af nye smittede ligget stabilt under 100 nye tilfælde om dagen.

Mens smitten har været på lavt blus i det meste af landet, har der tidligere i juni været et lokalt smitteudbrud i Hjørring Kommune i Nordjylland.

Hjørring var derfor i en periode den eneste kommune i landet, hvor der var flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere over en uge. Smittetallet i Hjørring er efterfølgende faldet igen.