Fire er smittet med Delta-variant efter EM-kamp mod Rusland

Fire tilskuere er fundet smittet med den smitsomme Delta-variant efter Danmarks EM-kamp i Parken mod Rusland mandag aften.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

De fire tilskuere befandt sig på B-tribunen. Styrelsen opfordrer alle tilskuere, der var på B-tribunen, til at lade sig teste hurtigst muligt.

Der er samtidig også fundet flere smittet med Delta-varianten efter Danmarks kamp mod Belgien i Parken, som blev spillet 17. juni.

Ni er fundet smittet med varianten efter kampen, oplyser styrelsen.

Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, udtaler i en skriftlig kommentar, at styrelsen har været forberedt på, at flere kunne blive smittede.

- Vi har hele tiden været forberedt på, at vi ville risikere at se enkelte smittetilfælde i forbindelse med EM-kampene. Det er en risiko, når så mange mennesker samles.

- Vi samarbejder tæt med DBU om at få indhegnet smitten og begrænset smittespredning. Har man som tilskuer siddet på de pågældende sektioner, skal man tage en PCR-test hurtigst muligt, udtaler Anette Lykke Petri.

I alt er 16 fundet smittet med covid-19 efter kampen mod Rusland. Kun de fire af dem er dog med Delta-varianten, som sundhedsmyndighederne er særligt opmærksomme på, fordi den er mere smitsom og forbundet med større risiko for indlæggelse.

24 smittede forbindes med Belgien-kampen, men det er altså kun de ni af dem, der er smittet med Delta-varianten.

Alle, der sad på enten C eller D-tribunen under kampen mod Belgien opfordres til at lade sig teste, hvis man ikke allerede er blevet det.

Fire er fundet smittede efter den første kamp i Parken mod Finland, men her er ingen blevet smittet med Delta-varianten.

Styrelsen for Patientsikkerhed understreger i en pressemeddelelse, at det fortsat er sikkert at gå til fodbold. Samme besked kommer fra administrerende direktør i DBU Jakob Jensen.

- EM-kampene på dansk jord er planlagt meget grundigt for at forebygge smittespredning. Nu samarbejder DBU og UEFA tæt og godt med Styrelsen for Patientsikkerhed om at smitteopspore og forebygge yderligere smittekæder, udtaler Jakob Jensen.