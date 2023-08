Fire kom til middag: Tre døde kort efter

En 48-årig kvinde er nu mistænkt for at forgifte sin familie med en giftig svamp

Hvad skete der?

En opsigtsvækkende sag om en dødelig familiemiddag har ramt Australien.

Fire personer mødte op til middagen i slutningen af juli. Få dage senere lå tre døde i hospitalssenge. Nu har politiet indledt en drabsefterforskning i den lille by Leongatha i delstaten Victoria.

Giftig svamp

Ifølge amerikanske CNN en den giftige svamp Grøn fluesvamp omdrejningspunkt i den mystiske sag.

Erin Patterson lavede og serverede 29. juli en middag til sine svigerforældre og svigermorens søster og dennes mand.

- Jeg er knust. Jeg elskede dem, og jeg kan ikke tro, at det er sket. Jeg er så ked af det, lød det mandag fra netop Erin Patterson, da hun til lokale journalister bedyrede sin uskyld foran sit hjem.

Hun er nu i politiets søgelys. Inden for få dage døde tre af de fire gæster nemlig. Den sidste gæst, som fik samme måltid, Ian Wikinson, ligger fortsat kritisk syg på hospitalet.

Under et pressemøde samme dag sagde kriminalinspektør ved Victoria Politis drabsgruppe, Dean Thomas, at den 48-årige kvinde er mistænkt i sagen, fordi hun lavede måltidet og var den eneste, som ikke blev syg efterfølgende.

Australsk politi mener, at familiemedlemmerne har fået mad, som indeholdt giftige svampe. Disse skal man holde sig fra. Foto: EB

Spiste noget andet

Erin Patterson er skilt fra sin tidligere mand, som nu har mistet begge sine forældre. Eksmanden var ikke til stede, men parrets to børn var også med under middagen.

De spiste dog et andet måltid og blev derfor heller ikke syge. Selvom pilen dermed peger på Erin Patterson, skal man ikke dømme hende på forhånd, understregede kriminalinspektøren mandag:

- Vi skal have et åbent sind i forhold til det her. Det kunne være meget uskyldigt. Men vi ved det bare ikke på nuværende tidspunkt. Fire mennesker dukker op, og tre af dem dør med en anden kritisk syg. Vi er nødt til at undersøge det her.

Dean Thomas fortalte ligeledes, at de symptomer, som gæsterne har udvist stemmer overens med forgiftning med Grøn fluesvamp.

Det er uvist, præcis hvilket måltid Erin Patterson har lavet til sine gæster.