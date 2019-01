Fire kvinder dømt: Lagde mad og vand til migranter langs grænsen

- Hvis det er ulovligt at give vand til folk, der er ved at dø af tørst, hvor meget menneskelighed er der så tilbage i landets lov?

Fire kvindelige medlemmer af organisationen No More Deaths er blevet dømt efter de forsøgte at hjælpe migranter ved at efterlade mad i Arizonas ørken.

Organisationens formål er at sætte en stopper for dødsfald blandt de udokumenterede immigranter, der krydser ørkenen ved grænsen mellem USA og Mexico.

Ifølge Independent er grænsen mellem Arizona og Mexico særligt kendt for det høje antal ligrester, der bliver fundet hvert eneste år.

En af de dømte kvinder, Natalie Hoffman, blev sigtet for uden tilladelse at have ført en bil ind i nationalparken, da hun stillede en stor vanddunk og nogle dåser med mad i ørkenen.

De tre andre er blevet fundet skyldige i at opholde sig i området uden tilladelse og i at efterlade personlige ejendele, skriver Time.

Første dom i ti år

Dommen mod de fire kvinder er ifølge Independent den første dom mod humanitært arbejde, der er faldet i løbet af de sidste ti år.

- Ingen fra No More Deaths informerede dem om, at deres handling kunne blive retsforfulgt som en overtrædelse af loven, og ingen af de sigtede foretog nogen individuelle undersøgelser omkring lovligheden eller konsekvenserne ved deres handling, siger dommer Bernardo Verlasco.

De fire kvinder har i deres forsvar forklaret, at de handlede ud fra et oprigtigt ønske om at ville hjælpe folk i nød.

De fire kvinder står til seks måneders fængsel og en bøde på 500 dollars. Dommen møder kritik fra Catherine Gaffney, der som de fire kvinder også er medlem af No More Deaths.

- Denne dom udfordrer ikke alene No More Deaths’ frivillige, men samvittighedsfulde folk over hele landet. Hvis det er ulovligt at give vand til folk, der er ved at dø af tørst, hvor meget menneskelighed er der så tilbage i landets lov, spørger hun.