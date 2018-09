Fire kvinder får kræft efter transplantationer fra samme donor

På trods af minutiøs undersøgelse inden transplantationerne, er tre europæiske kvinder døde af brystkræft, efter de har modtaget organer fra den samme donor.

En fjerde kvinde har også fået kræft, men er heldigvis overlevet.

Det skriver CNN, der har adgang til en medicinsk caserapport om emnet.

Donor var rask

Det er læge Frederikke Bemelman, der er professor i neurologi, der har skrevet rapporten, og hun fortæller, at der er tale om et meget sjældent tilfælde.

- Der er altid en lille risiko. Selv hvis du får foretaget en lille operation af din galdeblære, vil der også være en risiko for, at der kan ske dig noget, siger hun ifølge CNN.

Den 53-årige donor havde da heller ikke synlige tegn på, at noget medicinsk var i vejen. Hendes organer var altså fine, da de blev opereret ud af hendes krop og gjort klar til donation.

Hun døde i 2007 efter et hjertetilfælde, og derefter blev hendes lever, nyrer, hjerte og lunger gjort klar til at blive doneret. Således screenede man donoren, som man normalt gør, men det ondartede blev ikke fundet.

- Det var ikke muligt at spore sygdommen på donationstidspunktet, siger Graham Lord, der er professor i medicin ved Kings College i London.

Syge lang tid efter

Patienterne, der fik organerne, blev ikke syge lige efter transplantationerne. Tværtimod gik der mange måneder, inden der kom tegn på noget ondartet.

Det første kræfttilfælde dukkede op 16 måneder efter, kvinden havde modtaget donorens lunger. Hun kom ind til lægerne med komplikationer, og en DNA-analyse viste, at brystkræftcellerne kom fra den 53-årige donor. Hun døde af kræften.

I 2013 og 2014 fik to andre kvinder kræft som følge af transplantationerne, og de omkom desværre begge. Den fjerde modtager af et organ overlevede kræftforløbet.

Flere fordele end ulemper

Selvom ovenstående er nedslående læsning, understreger lægerne, at der er tale om et skrækeksempel.

Kræftcellerne var simpelthen så små, at de ikke kunne fanges inden transplantationerne. Det betyder dog ikke, at man bør frygte, at samme sker fremover.

Risikoen for at overføre kræftceller er således helt nede på mellem 0,01 og 0,05 procent for hver transplantation.

- Fordelene overskygger helt sikkert de små risici. Folk skal ikke være bekymrede, siger læge Frederikke Bemelman.