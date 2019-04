Fire levende bier fundet i kvindes øje

En ung kvinde fra Taiwan gik ind på et hospital med et hævet øje. Hun forventede at modtage behandling for en simpel øjeninfektion, men helt så simpelt gik det ikke.

I stedet opdagede en læge på Fooyin Universitetshospital fire små bier inde under hendes øjenlåg, som mæskede sig i hendes tårer.

Det skriver det engelske medie The Guardian.

Det var dette syn, der mødte Hes læge, da han undersøgte hende. Screendump: CTS/Youtube

Fik de levende insekter ud

Det lykkedes at få alle de små insekter ud i live, og det vakte begejstring blandt lægerne på hospitalet.

På en pressekonference fortalte overlægen for oftalmologiafdelingen, Hung Chi-ting, hvad det var, han havde set..

- Jeg så noget, der lignede benet på et insekt. under et mikroskop trak jeg dem ud en efter en uden at gøre skade på dem.

Ifølge overlægen er det første gang nogensinde, at det lykkedes læger at fjerne bier fra en persons tårekanal uden at bierne omkom i processen.

Findes også i Danmark

De fire bier er af slægten Halictus, en slægt som også findes vidt omkring i Danmark, fortæller biolog i foreningen Verdens Skove, Karsten Thomsen, til Ekstra Bladet.

- De går under navnet vejbier og findes i alle typer blomsterrige habitater, også i parker og haver.

Ifølge den taiwanske tv-kanal CTS News, så var kvinden, der kaldes ved sit efternavn He, ude for at tage sig af et familiemedlems gravsten. I forbindelse med at hun hev ukrudt op, mærkede He, at hun fik noget i øjet. Hun gik ud fra, at det bare var jord og vaskede derefter sine øjne. Men der var noget helt galt.

I løbet af natten begyndte hendes ene øje at svulme op, og hun begyndte at mærke en stikkende smerte under øjenlåget.

Fire af disse små bier var røget ind under øjenlåget på en kvinde fra Taiwan. Foto: Shutterstock

Langt fra unormalt

De små bier, som levede af Hendes saltede tårer kostede hende heldigvis ikke synet. Ligesom med biernes liv blev det reddet af, at hun ikke havde gnedet sig i øjnene, vurderer Hung Chi-ting.

Biolog Karsten Thomsen fortæller til Ekstra Bladet, at det langt fra er unormalt, at insekter bruger menneskers kroppe som bo.

- Det er set før, at insekter ligger larver under huden på mennesker. Det kan være sig hvepse og edderkopper osv. Det kan ligne en vabel på foden, som så viser sig at være fyldt med insektlarver.

Karsten Thomsen understreger dog, at disse tilfælde oftest ses i mere tropiske områder.