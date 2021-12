Fire nye Omikron-tilfælde fundet siden torsdag

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Yderligere fire tilfælde af coronasmitte ved den nye Omikron-variant er konstateret i Danmark.

Det fortæller Statens Serum Institut, som ved hjælp af såkaldt helgenomsekventering nu har fundet i alt 18 danske omikron-tilfælde.

12 af disse kan knyttes til, at den smittede har været ude at rejse.

Herudover er 42 tilfælde under mistanke for også at stamme fra Omikron-varianten, og de afventer lige nu nærmere undersøgelse.

Omikron-varianten blev første gang opdaget i det sydlige Afrika, men har siden spredt sig til resten af verden.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme havde torsdag registreret 79 tilfælde i 15 lande.

Det er endnu uklart, præcis hvor smitsom Omikron-varianten er, og hvor hårdt den rammer de smittede.