Fire personer kan være smittet af frygtet virus i Skotland

Den farlige coronavirus kan have spredt sig til Skotland. Her bliver fire personer nu testet for smitte.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt Sky News og ITV.

De fire personer er rejst fra byen Wuhan i Kina, hvor sygdommens spredning er startet. Alle fire har udvist åndedrætsbesvær, hvilket er et af symptomerne på sygdommen.

Tre af dem befinder sig i Edinburgh, mens den sidste er i Glasgow. Det er endnu ikke bekræftet, at nogen af dem er smittet af virussen.

I Storbritannien har myndighederne påbegyndt en proces, hvor passagerer fra de tre ugentlige ankomster i Heathrow lufthavn bliver testet for smitte.

Coronavirussen formodes at have spredt sig fra et marked i byen Wuhan i Kina, og den har hastigt smittet personer i flere lande i Asien.

Også i USA har man fundet tilfælde af den frygtede virus, som i værste fald kan være dødbringende.

