Fire sjældne bjerggorillaer døde: Blev ramt af lyn

De fire gorillaers død er et 'stort tab' for arten

Fire sjældne bjerggorillaer, hvor en af dem havde en unge på vej, ligesom hun havde en meget lille unge, er døde på grund af et lynnedslag i Uganda.

Det bliver betegnet som et stort tab for arten skriver BBC.

De tre hunaber og den ene hanunge blev fundet i Ugandas Mgahinga National Park med store skader på deres kroppe, som viste tegn på, at de havde fået voldsomme stød.

De fire gorillaers død blev kaldt 'et stort tab for arten', da der kun findes lige omkring 1000 bjerggorillaer i verden, af The Greater Virgunga Transboundary Collaboration, en organisation som kæmper for dyreliv og -velfærd samt turisme i Rwanda, Congo og Uganda.

Indtil 2018 var bjerggorillaen på listen over kritisk truede dyrearter. Men på grund af konservation og mange kræfter for at stoppe krybskyttere, er det ved at gå den rigtige vej for dyrearten. Foto: Ritzau Scanpix

De eksotiske dyr lever kun i det østlige Afrika, mere specifikt kun i Rwanda, Congo og Uganda.

Hel af Hirwa-familien

Endnu større tab var det for den gorilla-'familie', som de fire var en del af. Gorilla-familien Hirwa, som den er blevet kaldt af myndighederne, bestod af 17 medlemmer.

Nu da familien har mistet fire af deres medlemmer, er der kun 13 tilbage.

Hirwa-familien havde vandret fra Rwanda og krydset grænsen til Uganda sidste år, og havde siden da slået sig ned i Ugandas Mgahinga National Park.

Nationalparken ligger i bjergområdet, hvor Rwanda, Congo og Uganda grænser op mod hinanden.

Tabet af de mange familiemedlemmer er en ulempe for den fremtidige avl.

- Det her er ekstremt sørgerligt. De tre hunners potentiale til at bidrage til populationen var enorm, fortæller Andrew Seguya, talsmand hos organisationen The Greater Virgunga Transboundary Collaboration.

De resterende 13 familiemedlemmer er blevet fundet i bjergområdet og det er blevet konstateret, at de trives, fortæller han.

Der er i øjeblikket en undersøgelse i gang, som skal kortlægge og bekræfte dødsårsagen.