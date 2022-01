Fire ud af fem daginstitutioner ramt af corona den seneste uge

Næsten en tredjedel af landets daginstitutioner har i løbet af den seneste måned set sig nødsaget til at bede forældre om at holde deres børn hjemme eller hente dem tidligt.

Det skyldes, at coronasmitte har forårsaget personalemangel, viser en undersøgelse lavet af pædagogernes fagforening, Bupl.

Fire ud af fem institutionsledere har således meldt om coronasmitte blandt personalet i løbet af de seneste syv dage.

Imens har omkring 60 procent af undersøgelsens respondenter svaret, at det ikke har været muligt at finde vikarer, der kunne udfylde de tomme huller i arbejdsplanen.

Derfor efterspørger fagforeningen, at politikerne skal sikre en nødbremse, så kommunerne har muligheden for at reducere åbningstiden eller antallet af børn, hvis sygefraværet er tilpas højt blandt personalet.

- Smitten blandt det pædagogiske personale er på et langt højere niveau end før, og vikarbureauerne melder udsolgt, siger foreningens formand, Elisa Rimpler.

- Det betyder, at det er kritisk i forhold til at sikre omsorgen for børnene og et forsvarligt arbejdsmiljø for de ansatte, lyder det.

Undersøgelsen, som 1053 institutionsledere har besvaret, viser desuden, at i 16 procent af institutionerne var mere end hver fjerde medarbejder fraværende - enten som coronasyg eller grundet coronaisolation.

- Rigtig mange daginstitutioner hænger i med det yderste af neglene, og det ved politikerne godt. Derfor er der brug for akut handling, hvis vi skal undgå nedlukninger af institutioner på stribe, lyder det fra Elisa Rimpler.

I øjeblikket er der i lovgivningen indskrevet en såkaldt pasningsgaranti, der går ud på, at kommunerne er forpligtet til at stille et pasningstilbud til rådighed, der passer med forældrenes pasningsbehov, siger formanden.

- Men et af de greb, der er, kunne være en lempelse af pasningsgarantien, så institutionerne kan følge med, foreslår hun.