Fireårig har kræft i hjernen: Kan ikke få kemo på grund af corona

En fireårig dreng fra Saint James i den amerikanske stat New York kæmper for at komme sig over en kræft-operation i hjernen, men han kan ikke få sin kemobehandling, fordi han er blevet bekræftet smittet med covid-19.

Det skriver ABC News.

Familien Ferruzzi blev smittet med coronavirus. Og det har sat en stopper for den fireårige søn, Mattheo Ferruzzis kemobehandling.

Opdagede tumor

Mettheo var rask, men pludselig begyndte han at føle sig syg og svimmel. Moren Jennifer var ikke synderligt bekymret.

- Ærligt, så troede vi, at det 'bare' var en mavevirus, fortæller hun til nyhedsmediet Long Island News.

Men den lille dreng beklagede sig over, at hans syn var blevet sløret, og følte, at hans øjne 'krydsede hinanden'.

Det satte hurtigt alarmklokkerne i gang hos moren, som tog ham til Cohen's Childrens Hospital, hvor lægerne opdagede, at han havde en ondartet hjernetumor, som ikke stod til at kunne opereres ud.

Selvom moren havde på fornemmelsen, at det ikke 'bare' var en virus, så havde hun ikke forventet den frygtelige diagnose.

Lindre presset

Den lille dreng fik foretaget en akut operation i hjernen for at lindre trykket på hjernen, hvorefter han blev sendt hjem for at komme sig inden kemobehandlingen kunne igangsættes. Men det viste sig, at at blive langt mere besværligt end som så.

For først blev moren Jennifer, konstateret smittet med covid-19 og måtte gå i isolation i huset. Det medførte, at resten af familien blev konstateret smittet. Inklusiv Mattheo oven i sin kræftdiagnose.

I takt med at Mattheo blev smittet med covid-19, blev hans kemoterapi er blevet udskudt på grund af corona. Han kan derfor ikke modtage den livsnødvendige behandling for den ondartede tumor.

Derfor håber familien nu på, at de snart kan blive testet igen og at testen kan vise negativ for smitten.

- Det er sådan en vild periode for hele verden. Vi er alle midt i en krise, fortæller hun og kan ikke lade være med at give et råd med på vejen til alle forældre:

- Hvis dit barn viser nogen som helst symptomer eller beklager sig over noget som helst, så tag dem fordi en læge med det samme. Selv hvis intet er galt, så er det bedre at være på den sikre side, end at fortryde senere, fortæller hun.

Når Mattheo er meldt rask for corona, og kan komme i gang med sin kemobehandling, forventer lægerne, at han skal være i behandling i minimum et år.