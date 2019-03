Fireårig knust: DET må man ikke med en fisk

Det kan være svært for helt unge børn at forstå, man ikke kan kramme og holde alle sine kæledyr.

Det måtte lille Everett erkende, da hans mor Tori Hamlin fandt ham med fisken Nemo i sin seng.

Den fireårige fra Georgia i USA ville nemlig gerne putte med Nemo, da han skulle sove og hentede derfor fisken fra akvariet, der var på hans værelse.

Drengen var derfor knust, da hans mor vækkede ham og måtte fortælle, at fisken desværre var død.

Vidste ikke noget

Everett fortalte sin mor, at han havde fisket Nemo op, fordi han gerne ville kramme den, men han vidste ikke, at fisken ikke kunne overleve, hvis den ikke var i vand.

- Jeg var chokeret til at starte med, men da han sagde, at han bare gerne ville holde den, tænkte jeg, at det jo virkelig var sørgeligt. Jeg synes virkelig ikke, at der var noget sjovt over, at han var kommet til at slå den ihjel, fortæller moderen til Daily Mail.

- Han havde ingen idé om, hvad han havde gjort. Faktisk er jeg ret overrasket over, at han overhovedet kunne fange den, han har da nogle færdigheder.

Stakkels Everett vidste ikke, at man ikke måtte tage fisken op af vandet. Foto: Kennedy News and Media

Hun fortæller at drengen virkelig elskede sin fisk, og at han var så glad for, at den stod på hans værelse.

En pludselig lyd

Det havde ellers været en helt normal aften, hvor forældrene til Everett havde lagt ham i seng og efterfølgende var gået ind i stuen, men så havde de hørt en lyd.

- Vi spurgte ham, hvad det var for en larm, men han sagde, at det ikke var noget. Da jeg så gik ind for at se til ham, lagde jeg mærke til, at låget ikke længere var på akvariet. Jeg kaldte på min mand og sagde, at jeg ikke kunne finde fisken. Min mand kom ind og så, at Everett lå med fisken, fortæller hun.

Derefter måtte forældrene forklare, at han desværre havde dræbt fisken, som han bare gerne ville holde.

- Han havde det heldigvis fint dagen efter, og vi snakkede med ham om, at han kunne få en ny fisk, som han så skulle huske, at han ikke måtte tage op.

Lille Everetts historie er gået viralt og flere på de sociale medier har tilbudt at købe ham en ny fisk, men det har forældrene styr på.

De har nemlig allerede købt Everett nogle nye guldfisk, så han igen kan have et fyldt akvarium på værelset .