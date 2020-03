Fireårig mistede synet efter influenza: Nu kan hun se igen

- De sagde, at hun var blevet alvorligt hjerneskadet. De sagde, at vores barn måske aldrig ville vågne, og at hvis hun gjorde, ville hun måske aldrig blive den samme

Tilbage i januar kunne CNN berette om 4-årige Jade DeLucia, der nær var død efter at være blevet ramt af influenza.

Pigen endte med at miste synet, og hendes forældre gik til medierne med et klart budskab: Få nu jeres børn vaccineret.

- Hvis jeg kan forhindre bare ét barn i at blive sygt, så er det det, jeg vil. Det er forfærdeligt at se sit barn lide på den måde, sagde Amanda Philips for to måneder siden.

Den fireårige piges sygdomsforløb er blevet dokumenteret på Facebook af hendes forældre. Foto: Privatfoto / Amanda Phillips

Jade DeLucia var ikke blevet vaccineret i denne sæson, og fik influenza kort før jul. Ifølge forældrene havde hun været lidt syg siden 19. december, men intet havde tydet på, at det var alvorligt. I hvert fald ikke før om morgenen 24. december, da familien skulle af sted for at fejre jul hos Amanda Phillips' forældre. Da fandt hendes far den lille pige bevidstløs og brandvarm i sin seng.

Influenza ramte hjernen

Jade DeLucia tilbragte næsten to uger på intensivafdelingen på University of Iowa Stead Family Children's Hospital. Lige da hun ankom, fik hun et anfald. Dagen efter, 25. december, fik forældrene at vide, at influenzaen havde ramt hendes hjerne og resulteret i betændelse i hjernen.

- De sagde, at hun var blevet alvorligt hjerneskadet. De sagde, at vores barn måske aldrig ville vågne, og at hvis hun gjorde, ville hun måske aldrig blive den samme, husker en berørt Amanda Phillips.

Da forældrene viste Jade Delucia sin yndlingsbamse, kiggede hun ikke på den. Det fik lægerne til at blive opmærksomme på, at der var noget galt. Foto: Privatfoto / Amanda Phillips

1. januar vågnede Jade DeLucia heldigvis fra sin bevidstløse tilstand, og hendes forældre var selvsagt henrykte over at se, at alt virkede normalt. Men så bemærkede lægerne, at den lille piges øjne ikke reagerede på ting lige foran hende. Influenzaen havde påvirket den del af hjernen, der bearbejder synet.

- Hun er heldig at være i live. Hun er en lille fighter. Og jeg tror, hun er super heldig, sagde Theresa Czech, en af lægerne, der behandlede lille Jade DeLucia.

Nu kan hun se igen

Den fireårige pige blev udskrevet 9. januar, og da var der bare tilbage for forældrene at håbe, at hun ville få synet tilbage.

Nu er der heldigvis gode nyheder om Jade DeLucia.

Forældrene fortæller til CNN, at hun allerede et par uger efter hjemkomsten pludselig kunne gå helt hen til toilettet uden at røre ved væggene. Så familien testede hendes syn, og spurgte hende, hvor hendes onkel var - og så gik hun direkte hen til sin onkel.

- Fra det øjeblik gik det hurtigt. Hun har det rigtig godt, fortæller moren, Amanda Phillips.

Efter den voldsomme indlæggelse oprettede forældrene Facebook-siden Jade's Journey, hvor de dokumenterede hendes fremskridt.