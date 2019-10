Firma dropper kvindesymbol efter pres fra LGBTQ-aktivister

Always-ejeren vil nu skifte emballagen ud, så der ikke længere er et feminint symbol at finde

'Der er faktisk ikke-binære og trans-folk, der også skal bruge jeres produkter, at I ved det'

Sådan lød et opslag fra Twitter-brugeren Melly Boom tidligere i år. På det sociale medie henvendte hun sig direkte til Always, der producerer hygiejnebind og tamponer. Sammen med flere andre LGBTQ-fortalere bad hun firmaet tage stilling til, hvorfor det egentlig er nødvendigt at have et kvinde-symbol på deres emballage. Flere argumenterede nemlig for, at det 'ikke er alle menstruerende kvinder, der er kvinder, og ikke alle kvinder menstruerer'.

Nu har Procter & Gamble, der ejer Always, meldt ud, at de fremover ikke vil trykke det feminine symbol på pakkerne.

Det skriver blandt andre CNN og Mirror.

'Vi er glade for at kunne informere dig om, at fra december vil vi bruge et nyt emballage-design uden symbolet, skriver 'Sheryl' på vegne af Always til i et brev til 'Ben' - en af de aktivister, der har henvendt sig via Twitter.

'I over 35 år Always værnet om piger og kvinder, og det vil vi fortsætte med. Vi er også dedikeret til mangfoldighed og inklusion og er på en kontinuerlig rejse for at forstå vores forbrugeres behov', lyder det tirsdag fra Procter & Gamble i en pressemeddelelse.