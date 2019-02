Firma får bøde på 800.000 kroner for spam

Et firma sendte en flodbølge af mails til potentielle kunder i strid med loven, og det er torsdag i Københavns Byret blevet straffet med en bøde på 800.000 kroner.

Bøden til kursusvirksomheden Institut for Personaleudvikling Aps hører til blandt de højeste nogensinde for udsendelse af såkaldte spammails.

I alt udsendte firmaet godt 38.000 mails, hvilket er forbudt i markedsføringsloven.

Torsdag mødte firmaet dog ikke op i byretten. Det gik konkurs sidste sommer, og der er derfor tale om en udeblivelsesdom.

I en intern mail opfordrede chefen for firmaet, Peter Joensen, i meget direkte vendinger en af sine ansatte til at gå løs på opgaven med at udsende mange mails om fristende kurser.

- I skal ind i kampen i dag, lød formaningen fra Peter Joensen - som kom med en tilføjelse om, at der selvfølgelig ikke skulle sendes mails til Forbrugerstyrelsen eller Forbrugerombudsmanden.

Det sidste er en skærpende omstændighed, lyder det fra anklageren, specialkonsulent Jacob Linkis fra netop Forbrugerombudsmanden i retsmødet.

Peter Joensen var udmærket klar over, at han var på gale veje.

Også tidligere har Peter Joensen fået opmærksomhed på grund af sine tvivlsomme markedsføringsmetoder, der blev anvendt i firmaet Probana.

Blandt andet har der lydt kritik fra virksomheder som Novo Nordisk og Siemens.

Ifølge loven er det forbudt at henvende sig uopfordret til folk om arbejds- og tjenesteydelser.

Med de mange tusinde mails forsøgte Instituttet for Personaleudvikling at få ledere i virksomheder og offentlige institutioner til at melde sig til kurser af forskellig slags.

De uønskede meddelelser lokkede med "LEAN Administration - skær ind til benet", "Lær at brænde igennem med dit budskab" og "High Performance Team - Forøget produktivitet".

Men der var også en masse andre tilbud. "Sidste chance for at se Chris MacDonald" kostede således 3998 kroner. Og prisen for "B.S. Christiansen: Sundhedskonferencen 2015" var 3500 kroner.

I retsmødet torsdag gør anklageren opmærksom på, at Folketinget har ment, at udgangspunktet er en bødestraf på 100 kroner per mail. Men udgangspunktet kan fraviges, hvis der for eksempel er tale om et stort antal.

Netop det sidste bruger dommer Kim Gabriel som begrundelse, da han beslutter at give rabat i forhold til oplægget fra Folketinget.

Med de 800.000 kroner følger dommeren anklagerens bud på, hvad straffen højst skal være.