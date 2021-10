Firma får forbud mod at drive hjemmepleje

Firmaet har ansvar for over 1000 ældre borgere i Aarhus Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed forbyder midlertidigt firmaet Berits Hjemmepleje at drive pleje i Aarhus Kommune efter et tilsynsbesøg 6. september.

Ifølge tilsynsrapporten var der store problemer med forholdene, der kan have kritisk betydning for patientsikkerheden.

'Det er styrelsens vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning, patienters retsstilling, journalføring og instrukser udgør kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden,' står der.

Baggrunden for besøget var, at styrelsen havde modtaget 'flere bekymringshenvendelser vedrørende de sundhedsfaglige forhold på stedet'.

Fejl og mangler

Styrelsen konstaterer, at der har været fejl og mangler i medicinhåndteringen, hvor flere præparater ikke var opdateret, de fandt løse piller og medicin, der var udløbet i april. Sammenlagt udtrykker styrelsen alvorlig risiko for patientsikkerheden og for fejlmedicinering.

Styrelsen beskriver også, hvordan patienterne ikke får den behandling, der ellers står i deres journaler. Det gælder blandt andet vejninger og kontrol af en KOL-patients vejrtrækning, der ikke var blevet udført.

