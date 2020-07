Firma gjorde 100 børn syge: - Det er simpelthen så forfærdeligt

Et cateringfirma fra Virum har leveret den mad, som har gjort over 100 børn på fodboldskoler syge

Over 100 børn og trænere er blevet syge efter at have spist den mad, der er blevet leveret til to fodboldskoler i Nordsjælland.

Det skrev DR tirsdag aften.

Ekstra Bladet har fundet frem til den virksomhed, der er skyld i udbruddet. Der er tale om en virksomhed i Virum ved navn HB Catering, der har serveret mad til børn og trænere på fodboldskolerne arrangeret af Lyngby Boldklub og Virum-Sorgenfri Boldklub.

- Vi ved ikke endnu, hvad det er, der er sket. Da vi fik nys om det, så anmeldte vi det til Fødevarestyrelsen, siger Dan Juul Nielsen, der er medejer af selskabet.

Er det noget, der er sket før?

- Nej, aldrig nogensinde - og vi har kørt det i ni år forskellige steder, siger Dan Juul Nielsen til Ekstra Bladet og understreger samtidig, at de samarbejder fuldt ud med Fødevarestyrelsen for at finde ud af, hvad der er sket.

Sover dårligt om natten

Ifølge DR er enkelte blevet behandlet på hospitalet, og de over 100 deltagere, der er blevet syge på fodboldskolerne, er blevet smittet med tarmbakterien yersinia.

Ifølge Dan Juul Nielsen kredser mistanken sig om de frikadeller, der er blevet serveret for børnene og trænerne i forrige uge.

- Ja, men det er kun en mistanke, fordi den bakterie er i svinekød, og det er ikke alle, der er blevet syge, siger han med henvisning til, at der i alt deltog 559 på fodboldskolerne.

- Så vores mistanke er de frikadeller, som vi har købt færdiglavet - men det er kun en mistanke, så jeg kan ikke sige noget nu, siger han.

Børnene og trænerne er blevet syge med mavesmerter, feber og diarré, efter de har fået en infektion med bakterien.

- Det må være en ubehagelig oplevelse som virksomhed, at der er så mange, der er blevet syge, efter I har serveret mad for dem?

- Meget, meget ubehageligt, det er simpelthen så beklageligt - og børnene er på ferie. Det er simpelthen så forfærdeligt.

- Hvordan sover du om natten?

- Jeg sover ikke særlig godt. Det er bare forfærdeligt. Men jeg kan ikke rigtig gøre noget, før vi finder ud af, hvad det er, og det gør vi sammen med Fødevarestyrelsen, siger han til Ekstra Bladet.

Han forklarer til Ekstra Bladet, at firmaet ikke har leveret samme mad til andre kunder.

Stort udbrud

Jakob Munkhøj fra Fødevare København, der hører under Fødevarestyrelsen, siger til Ritzau, at er der tale om et stor udbrud.

- Når der i hele 2018 var 282 registrerede tilfælde, er det her med tæt på 200 tilfælde et stort udbrud, siger han.

Ifølge Fødevarestyrelsen giver en infektion med bakterien yersinia oftest ikke yderligere følger.

- Der kan være nogle senere følger med for eksempel ømhed i forskellige led. Det er de færreste syge, der oplever det, siger Jakob Munkhøj Nielsen til Ritzau og siger samtidig, at han vurderer, at udbruddet er overstået.