Firma i Kolding: Ansatte skal tjekke deres temperatur hver dag

Inden de ansatte hos LM Wind Power går i gang med at arbejde hver morgen, skal de måle deres temperatur hjemmefra.

Det skal de som led i at forsøge at mindske coronasmitten.

Hvis det ikke er sket hjemmefra, bliver medarbejderne bedt om at gøre det ved hovedkontorets indgang i Kolding.

Det skriver JyskeVestkysten.

Virksomheden melder, at de følger de danske sundhedsmyndigheders retningslinjer i forbindelse med coronakrisen, men samtidig udnytter selskabet erfaringer fra koncernens andre afdelinger, herunder de retningslinjer, der er udstukket hos de amerikanske ejere, General Electric.

Af de amerikanske retningslinjer fremgår det, at at alle skal tjekke deres temperatur, inden de møder på arbejde, ellers vil temperaturen blive målt ved ankomsten til arbejdsstedet med et pande-termometer.

Hvis en ansat har for høj temperatur, er der etableret et isolationsrum, så den pågældende medarbejder hurtigt kan blive isoleret fra arbejdspladsens øvrige ansatte.

Flere gode tiltag

Temperaturmålingen er en af en række initiativer, den Kolding-baserede virksomhed har truffet. De har opdateret deres beredskabsplan, der blandt indeholder, at pauser bliver afviklet forskudt, der er opstillet ekstra sprit til medarbejderne og rengøringsindsatsen er skruet op, hvor der hver anden time skal renses værktøj, der bliver brugt manuelt.

'LM Wind Power's højeste prioritet er vores medarbejders sundhed og sikkerhed. Vi arbejder tæt sammen med den danske regering, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og U.S. Centers for Disease Control (CDC) for aktivt at overvåge udbruddet og tage alle nødvendige forholdsregler. På tværs af vores virksomheder er vi i konstant kommunikation med kunder, leverandører og regeringer for at opretholde forretningskontinuitet efter bedste evne, lyder det i et skriftlig svar fra LM Wind Power til Ekstra Bladet.

Det oplyses ikke, om virksomheden på nuværende tidspunkt har sendt medarbejdere hjem, fordi det er personfølsomme oplysninger.

LM Wind Power, der har fabrikker i hele verden, men hovedkontor på Jupitervej i Kolding, har i slutningen af februar varslet fyring for omkring 200 ansatte. Inden fyringsrunden var der omtrent 600 ansatte i Danmark.