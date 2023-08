Firma overvågede Suzies computer: Nu er hun fyret

Data viste, at kvinden stemplede ind for sent, sluttede tidligt og på enkelte dage slet ikke arbejdede fra hjemmet

Et gennemsnit på 54 tastetryk i timen var ikke nok.

Efter 18 år hos det australske forsikringsselskab Insurance Australia Group er Suzie Cheikho nu smidt på porten.

Hun har nemlig ikke arbejdet nok fra hjemmekontoret, mener virksomheden, som havde installeret en spyware på hendes bærbare pc.

Indrømmer delvist

Ud fra overvågningen af Suzie Cheikhos computer kunne arbejdsgiveren konstatere, at hun ikke havde arbejdet det forskrevne antal timer på 44 ud af 49 dage fra oktober til november sidste år, skriver det australske medie NewsAU.

Kun to gange var kvinden mødt ind til tiden. Fire dage arbejdede hun slet ikke.

- Nogle gange arbejder jeg langsomt, men jeg har aldrig ikke arbejdet. Jeg kan godt tage på indkøb en gang imellem, men det er ikke hele dagen, skulle kvinde have forsvaret sig over for sin arbejdsgiver, lyder det i en rapport fra Fair Work Commission.

Medhold i fyring

Sagen havnede således på Arbejdsrettens bord. Her har man skullet tage stilling til kvindens afskedigelse.

Suzie Cheikho mener ikke, at Insurance Australia Groups data stemmer. Til gengæld peger hun på, at virksomheden har ledt efter en undskyldning for at fyre hende.

'Jeg har forsøgt at gennemgå mails og beskeder for at se, om jeg kan forklare det. Jeg har været igennem en masse personlige problemer, som har forværret mit mentale helbred, og jeg tror desværre, at det har påvirket min præstation og mit arbejde', erkender hun dog i et svar til retten.

Her har man da også givet forsikringsselskabet medhold i fyringen.