Firma siger undskyld: Sort 'grim ælling' beskyldes for at være racistisk

Den britiske supermarkedskæde Waitrose har undskyldt for deres påske-ællinger i chokolade, som de for nyligt sendte på markedet i pæne gennemsigtige plastikbeholdere med tre chokolade-ællinger i hver. En lysebrun ælling i mælkechokolade, en hvid ælling i hvid chokolade samt en sort ælling i mørk chokolade. Chokolade-ællingerne havde også fået et navn og hed henholdsvis 'Crispy', 'Fluffy' og 'Ugly'.

Den sidste sorte ælling i mørk chokolade havde i øvrigt fået sit navn som en inspiration fra den verdensberømte danske forfatter H.C. Andersens populære eventyr 'Den Grimme Ælling'. Og det var netop den sorte 'grimme ælling' i mørk chokolade, der fik flere kunder til at beskylde Waitrose for at være racistiske.

Det skriver flere medier heriblandt The Telegraph og Independent

En kunde lagde f.eks følgende opslag ud på Twitter, hvor hun skrev følgende:

'Sprød', 'Luftig' og 'Grim' - en trio af påske-ællinger fra Waitrose. 'Grim' er den mørke til højre. Jeg hørte en kvinde sige 'Det her er ikke rigtigt'. Jeg er enig. Det ser ikke godt ud. Der er tusind af andre muligheder. Hvorfor 'Grim'???.

Således skriver kvinden med let skjult hentydning til, at det er racistisk at kalde den mørke ælling for 'Grim', fordi det måske angiveligt kan krænke mennesker med mørk hud.'

Crispy, Fluffy and Ugly - trio of Easter ducklings at #waitrose . Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right” , I agree, doesn’t look good at all. Thousands of other options... why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz — livia a. aliberti (@livia_aliberti) March 7, 2019

Flere andre kunder pegede også på de sociale medier på, at den mørke ælling ved navn 'Grim' er et udtryk for racisme.

En kunde skrev således: 'Selvfølgelig vidste Waitrose, at folk ville blive krænket over det her'.

Efter en lang række lignende kommentarer, der klagede over racisme, besluttede Waitrose at fjerne påske-ællingerne i chokolade midlertidigt fra markedet. Så begyndte de at designe ny emballage til chokolade-ællingerne, hvor man nu havde sørget for at fjerne ællingernes navne, så ingen havde mulighed for at føle sig krænkede. Og nu er de 'stuerene' chokolade-ællinger tilbage på hylderne og klar til Påsken.

En talsmand fra Waitrose har kommenteret sagen således:

- Vi er meget kede af, hvis vi har krænket nogen i forbindelse med navnet på dette produkt. Det har på ingen måde været vores hensigt at genere nogen. Vi fjernede produkterne fra vores marked for nogle uger siden. Og nu har vi ændret emballagen til vores chokolade-ænder, der nu er tilbage på hylderne.

Men der er mindst lige så mange kunder, der har udtrykt vrede over, at supermarkedskæden Waitrose har fjernet de oprindelige chokolade-ællinger fra hylderne, fordi de dermed har ladet sig påvirke af en ekstrem overdreven form for politisk korrekthed.

En kunde skrev:

'Jeg griner højlydt. Waitrose fjerner påske-ællinger, der bliver kaldt 'Grim', fordi det er racistisk. Hvem har overhovedet tid og lyst til at klage over sådan noget'.

En anden skrev:

'Politisk korrekthed er igen blevet sindssygt. Endnu engang.'

Og en tredje skrev:

'Hvorfor er det racistisk. Det er tre forskellige typer chokolade. Waitrose laver det hele meget værre ved at bøje sig i frygt for blive beskyldt for racisme'.

De tre chokolade-ællinger sælges nu uden navne for en samlet pris på ca. 70 kroner, så ingen nu har mulighed for at føle sig krænkede over den sorte grimme ælling i mørk chokolade.