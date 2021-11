Firma: Skaf os en medarbejder og få 10.000 kroner

Hvis du kan skaffe os en medarbejder, så kvitterer vi med en bonus på 10.000 kroner.

Sådan lyder det fra koncernen ISS Danmark, der bruger flere kreative påfund for at skaffe relevant arbejdskraft.

- Vi har især oplevet det største pres inden for køkken- og kantinepersonale. For da alting blomstrede op, åbnede vores personalerestauranter også op igen, men det var svært at rekruttere medarbejdere, fortæller Christian Lauritsen, direktør for People & Culture i ISS Danmark, til TV 2 Lorry.

Derfor har ISS Danmark iværksat en række initiativer for at besætte ledige stillinger.

- Vi har en rekrutteringsbonus på 10.000 for de ansatte. Så hvis de henviser en medarbejder, der ender med at blive ansat, så får de en bonus. Derudover er vi meget mere aktive på sociale og digitale medier med målrettede kampagner, og så har vi gjort selve ansøgningsprocessen langt lettere, så man faktisk kan ansøge en stilling med et enkelt klik, uddyber Christian Lauritsen.

Og noget tyder på, at de kreative initiativer er en succes. For et par måneder siden havde ISS Danmark nemlig omkring 40 ledige stillinger. I dag er det bare en håndfuld.

Og der er behov for at tænke i kreative baner for at tiltrække arbejdskraft i hovedstadsområdet. Alene det sidste halve år har der ifølge Dansk Erhverv i hovedstadsområdet nemlig været 36.910 forgæves rekrutteringer.

I Dansk Erhverv har man dog ikke tidligere hørt om, at man bruger en bonus for at skaffe arbejdskraft.

- Jeg har ikke hørt om, man har brugt det tidligere i den her branche, men det overrasker mig ikke, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, til TV 2 Lorry.

Han uddyber, at mange virksomheder i hovedstadsområdet simpelthen må sige nej til opgaver, fordi der ikke er medarbejdere til at udføre opgaverne, og derfor oplever Peter Halkjær i stigende grad, at virksomhederne tænker i kreative baner og laver specielle kampagner på sociale medier for at tiltrække medarbejdere.

- Virksomhederne skal tænke på deres egen overlevelse, og derfor er det helt naturligt, at man finder på kreative idéer, siger Peter Halkjær til TV 2 Lorry.

Alligevel er han ikke udelt begejstret for tanken om at tilbyde en rekrutteringsbonus.

- Det er jo en konsekvens af, der er så stor mangel på arbejdskraft. På den korte bane er det en fin løsning, men på længere sigt skal det helst ikke gribe om sig med den slags, for så ser vi, hvordan man kan presse hinanden til en kunstig høj løn, som kan være med til at bremse økonomien i samfundet, siger Peter Halkjær.