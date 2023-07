Fiskemysterie opklaret

Strandgæster i Freeport, Texas, fik sig et særligt syn sidste uge, da tusindvis af døde fisk var skyllet op langs kysten. Lokale myndigheder tilskriver den massive død såkaldt hypoxia, hvor store mængder alger leder til iltsvind i havet. En oprydningsindsats har siden været i gang, selv om lignende tilfælde forventes, da vandtemperaturerne fortsætter med at stige

Et lokalt mysterie er blevet opklaret.

Tidligere på ugen kunne man læse om, hvordan massevis af fisk pludselig blev fundet døde i søen i Munkholmanlægget ved Mariager.

Her blevet der spekuleret i, om fiskene var blevet så sløje af det varme vejr, at de var gået kolde.

Men nu har man altså fundet frem til skurken i form af en sprunget saltledning.

Det skriver Nordjyske.

Flere tons af salt

Den store mængde salt skyldes et uheld på en 26 kilometer lang rørledning, der løber mellem Hvornum og Assens, tilhørende Dansk Salt A/S.

Det saltholdigevand fra ledningen har således bevæget sig fra en brønd ud til en grøft der leder ud i søen i Munkholmsanlægget, og udløst hvad der hvad der svarer til 350 tons ren salt.

Der regnes dog ikke med, at saltvandet er sivet ned til det lokale grundvand.

Skal potentielt renses

Grundet det store udslip står søen nu til at eventuelt at skulle renses fuldstændigt. En opgave som Dansk A/S skal stå til regnskab for og som formanden Søren Møller beklager.

Han forsikre samtidig avisen om, at firmaet vil tage sig af problemet, hvis nærmere undersøgelser viser, at der er kommet større skader.

-Da vi opdagede lækagen, blev produktionen øjeblikkeligt standset. Sammen med relevante myndigheder vil vi nu undersøge, om der er sket skader på miljøet. Hvis det er tilfældet, retter vi op med de bedst mulige løsninger, fortæller Søren Møller til Nordjyske.