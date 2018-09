Fisker fik 10.500 år gammelt uddødt dyr i sit net: Se det her

To fiskere fra Nordirland fik en usædvanlig fangst i deres net - den ene troede, at det var djævelen selv, de havde fanget

I sidste uge var de to fiskere Raymond McElroy og Charlie Coyle ude på Lough Neagh, en sø nær byen Ardboe i det nordlige Irland. Her forsøgte de at hive deres fiskegarn op. Men det var meget svært at trække op. Fiskerne troede først, at garnet havde sat sig fast i noget drivtømmer. Men da de endelig fik trukket garnet op, viste det sig, at det ikke var træ, men et kæmpe kranie samt et gigantisk gevir, der havde sat sig fast i fiskegarnet.

De to fiskere havde faktisk fået det enorme kranie og det store gevir fra en 'Irsk Kæmpehjort' i garnet, et dyr, der blev udryddet for ca. 10.500 år siden og har det latinske navn 'Megaloceros Giganteus'. Den irske kæmpehjort er faktisk den største hjorteart, der nogensinde har eksisteret.

Kæmpehjorten fiskerne havde fået i garnet ville angiveligt måle cirka 1,91 meter fra jorden til skulderen i levende live. Og geviret var ca. 1,82 meter bredt.

Her står Raymond med kraniet og geviret, der er 182 centimer bredt. (Foto: Pat Grimes/Ardboe Heritage)

Det skriver flere medier heriblandt The Times , Daily Mail , The Irish Times og Newsweek.

- Jeg troede, at det var selve djævelen, vi havde fået i garnet. Og jeg var lige ved at smide det hele tilbage i søen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det, fortæller Charlie Coyle til The Irish Times.

Men heldigvis vidste hans fisker-kollega Raymond McElroy, hvad de havde fået i garnet. For cirka fire år siden fik en anden fisker nemlig et stort kæbeben fra en irsk kæmpehjort i garnet i det samme område af søen. Og det skabte også store overskrifter i de lokale medier i 2014.

Navnet 'Den irske kæmpehjort' er i øvrigt misvisende. Ifølge Museet for Palæontologi på Universitetet i Californien levede 'kæmpehjorten' nemlig tidligere overalt i Europa samt i det nordlige Afrika og det nordlige Asien. Grunden til, at kæmpehjorten forbindes med Irland skyldes, at det netop er her, man har fundet intakte fossiler af det store dyr på bunden af søer, hvor der findes et miljø, der er specielt godt til at bevare dyrets knogler.

Her fremviser fiskeren Raymond det 10.500 år gamle kranium fra den Irske Kæmpehjort. (foto: Pat Grimes/Ardboe Heritage)