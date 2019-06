Fisker fik bombe i nettet

Rene Dalsø gjorde en fangst ud over det sædvanlige, da han hev en sprængfarlig flyve-mine fra Anden Verdenskrig op i sin kutter ud for Gillelejes kyst.

Først troede han, det var en sten. Så tænkte han, at det var gammelt vraggods, der havde forvildet sig i trawlerens net.

Men da Rene Dalsø kommer nærmere det tunge, rustne objekt, han netop havde trawlet op på sin båd nord for Sjællands kyst, spærrede han for alvor øjnene op.

- Da jeg står og ser på klumpen der, så går det op for mig, at det sgu nok er en bombe (mine, red.), siger Rene Dalsø til TV2 Lorry.

I hummerbådens net var havnet et 75 år gammelt, men svært potent levn fra Anden Verdenskrig: en mine kastet ud fra en engelsk flyver.

Bombe i stedet for jomfruhummere

Egentlig var det en arbejdsdag som så mange andre, da Rene Dalsø torsdag aften i sidste uge sejlede ud med sin hummertrawler FN 374 'Stephanie Dalsø'.

Destinationen var et stenrev i det sydlige Kattegat omkring 20 sømil nordvest for havnen i Gilleleje kendt som Stenhjørnet. Det er et område, fiskere før er vendt hjem fra med usædvanlig memorabilia.

- Stenhjørnet har ry for at være et område, hvor man kan være uheldig at få uønskede sager i nettet. Der er mange historier om gamle miner, bomber og mineankere, der er havnet i trawleres net, siger Rene Dalsø.

Ikke desto mindre er Stenhjørnet med det klippede og stenede havbund et yndet område til jomfruhummerfiskeri.

Klokken var 04.30 tidlig fredag morgen, og Rene Dalsø med besætning var i færd med at slæbe to net op i båden.

- Vi bemærker, at det ene trawl er væsentligt tungere end det andet, forklarer han.

Med besætningen inspicerer Rene Dalsø det ujævne træk nærmere. I nettet på vej ombord på fiskerbåden er en gammel engelsk flyvemine fra Anden Verdenskrig af typen MK 1-4.

- Man bliver selvfølgelig overrasket, siger han på klassisk underspillet søulkemanér.

Indsatte dykkere

Rene Dalsø er en garvet fisker. Han har været i branchen i mange år. Så mange år, at det faktisk ikke er første gang, han fanger sprængfarlige efterladenskaber fra krigstiden.

Tilbage i 1990’erne hev han således også en gammel bombe ombord.

- Så jeg går ikke panik eller noget. Vi går roligt i gang med at pille bomben (minen, red.) ud af hummerstakken og får den forsigtigt møvet op på bakken. Her binder vi den fast, forklarer Rene Dalsø.

Herefter tager han kontakt til Søværnets Operative Kommando, SOK. Han forklarer dem om fundet, sender dem fotos af minen, inden han sætter kurs mod Gilleleje.

Søværnet giver ham besked på, at han under ingen omstændigheder må sejle minen i havn.

- Vi blev beordret til at standse to kilometer fra kysten, sætte en bøje og så langsomt fire bomben (minen, red.) ned i vandet. Da vi havde gjort det, sejlede vi i havn, siger Rene Dalsø.

Med dykkere troppede Søværnet senere på dagen op ved bøjen. De hoppede i vandet og minerede den gamle mine.

Og så sagde det bum.

I en kontrolleret sprængning fik Søværnet afviklet Rene Dalsøs eksplosive fangst samme dag, som den var havnet i nettet på hummerbåden.

Næppe sidste gang

Rene Dalsø er hverken den første eller sidste fisker fra Gilleleje Havn, der hiver sprængfarlige krigslevn op fra havets dyb.

Tidligere har kollegaer fra samme havn fået miner og sågar sennepsgasbomber ombord.

Ifølge Søværnets Dykkertjeneste ligger flybomber, søminer, granater og ammunition i tusindvis gemt under vandets overflade i danske søer og have.

I tiden omkring og efter Første Verdenskrig blev der dumpet 10.000 miner i de danske have, og efter Anden Verdenskrig blev der smidt 40.000 miner i vandene omkring Danmark.

Søværnets Dykkertjeneste regner med, at der er mellem 4.000 og 6.000 miner tilbage i de danske farvande.

Derudover er der dumpet ammunition og forskellige granater i søer og have, ligesom der er droppet flybomber i farvandene. Siden har de ligget ueksploderede på bunden.

- Og det vil de gøre i mange år endnu. Dengang lavede man jo sagerne robuste, modsat i dag, siger Rene Dalsø.

Oplevelsen får dog ikke Rene Dalsø til at tage ekstra forholdsregler, når han i fremtiden igen trawler langs Stenhjørnet.

- Det kan man ikke gardere sig mod. Men jeg håber da, det er sidste gang, jeg får en bombe i nettet. Omvendt skal man aldrig sige aldrig.